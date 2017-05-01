محلل اقتصادي: زيادات جديدة في الأسعار بعد إقرار الموازنة الجديدة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المحلل الاقتصادي، مصطفى عادل، إن زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر لبحث صرف الشريحة الجديدة من القرض هي للمراجعة الدورية، مؤكدا أن مصر ملتزمة إلى حد كبير ببرنامج الإصلاح الذي قدمته، لافتا إلى أن تحرير سعر الصرف لم يكن من مطالب الصندوق إلا أنه كان «الإجراء الأصلح» بعيدا عن مسكنات التخفيض في قيمة الجنيه.

وأضاف عادل، خلال لقائه ببرنامج «السوق» مع الإعلامي محمود عبد الصمد، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، عقب الإجراءات الإصلاحية حدثت موجة تضخمية، ونسبة التضخم لا تزال في زيادة، مشيرا إلى أنه مع إقرار الموازنة الجديدة أول يوليو المقبل، سيكون هناك زيادات جديدة، إذ ستزيد ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% وهو ما سيزيد من التضخم، بالإضافة إلى إقرار قانون الضرائب الجديد الذي سيؤثر على ربحية الشركات وعلى الاقتصاد كافة بشكل كبير.

شاهد أيضا

وأوضح المحلل الاقتصادي، أن هناك توجه لخفض جديد في فاتورة دعم الطاقة، وهو ما سيزيد من الأسعار وسيؤدي لموجة تضخمية جديدة، مشيرا إلى أن تلك التبعات ستكون بعد اقرار الموازنة للعام المالي الجديد الذي سيتبعه زيادات جديدة في الأسعار.