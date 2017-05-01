أخبار عاجلة

مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن إنشاء أكاديمية لتأهيل الموظفين -
مقتل 6 تكفيريين في قصف طائرة دون طيار برفح -
ضبط 3 طن كبدة و1500 كيلو جبن "فاسدة" بالقليوبية -
بالصور.. تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بكنيسة كفر الدير في الشرقية -
زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس الجديدة ـ صور -
في كمين شعبي.. "الترابين" تضبط 9 عناصر من "بيت المقدس" برفح -
سيدة تلحق بزوجها وطفليها ووالدتها بعد أسبوعين من وفاتهم بالمنيا -
مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور) -
"لودر" يتسبب في انهيار جزئي لعقار سكني ببولاق الدكرور -
مفاجأة.. «فيات كرايسلر» تدرس بيع «جيب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

محلل اقتصادي: زيادات جديدة في الأسعار بعد إقرار الموازنة الجديدة

Google+ Print
محلل اقتصادي: زيادات جديدة في الأسعار بعد إقرار الموازنة الجديدة محلل اقتصادي: زيادات جديدة في الأسعار بعد إقرار الموازنة الجديدة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المحلل الاقتصادي، مصطفى عادل، إن زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر لبحث صرف الشريحة الجديدة من القرض هي للمراجعة الدورية، مؤكدا أن ملتزمة إلى حد كبير ببرنامج الإصلاح الذي قدمته، لافتا إلى أن تحرير سعر الصرف لم يكن من مطالب الصندوق إلا أنه كان «الإجراء الأصلح» بعيدا عن مسكنات التخفيض في قيمة الجنيه.

وأضاف عادل، خلال  لقائه ببرنامج «السوق» مع الإعلامي محمود عبد الصمد، المذاع على قناة «الغد» ، عقب الإجراءات الإصلاحية حدثت موجة تضخمية، ونسبة التضخم لا تزال في زيادة، مشيرا إلى أنه مع إقرار الموازنة الجديدة أول يوليو المقبل، سيكون هناك زيادات جديدة، إذ ستزيد ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% وهو ما سيزيد من التضخم، بالإضافة إلى إقرار قانون الضرائب الجديد الذي سيؤثر على ربحية الشركات وعلى الاقتصاد كافة بشكل كبير.

شاهد أيضا

وأوضح المحلل الاقتصادي، أن هناك توجه لخفض جديد في فاتورة دعم الطاقة، وهو ما سيزيد من الأسعار وسيؤدي لموجة تضخمية جديدة، مشيرا إلى أن تلك التبعات ستكون بعد اقرار الموازنة للعام المالي الجديد الذي سيتبعه زيادات جديدة في الأسعار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور)

مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور)

بالصور.. خريطة مصر الطبيعية المجسمة أفضل مشروع بيئي بالبحر الأحمر

بالصور.. خريطة مصر الطبيعية المجسمة أفضل مشروع بيئي بالبحر الأحمر

طرح 3738 قطعة أرض و6220 شقة للمصريين بالخارج بالدولار

طرح 3738 قطعة أرض و6220 شقة للمصريين بالخارج بالدولار

فشل استخراج جثة عامل لقي مصرعه أثناء التنقيب عن آثار في الشرقية

فشل استخراج جثة عامل لقي مصرعه أثناء التنقيب عن آثار في الشرقية