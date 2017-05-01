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بالفيديو.. عبد الحفيظ: سنستغنى عن أجاي في هذه الحالة

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بالفيديو.. عبد الحفيظ: سنستغنى عن أجاي في هذه الحالة بالفيديو.. عبد الحفيظ: سنستغنى عن أجاي في هذه الحالة

التحرير

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ناديه لم يتلق عروضًا رسمية لضم النيجيري جونيور أجاي، موضحًا أنها مجرد كلام من بعض الوكلاء.

وتابع عبد الحفيظ، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمس الأحد، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن الحديث عن وجود عروض لأجاي في الوقت الحالي، ليس مناسبًا خاصة أن الفريق في مرحلة حسم بطولة الدوري، وانطلاق دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا خلال أسابيع قليلة.

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وأضاف مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن النادي لن يكون لديه مانع في مناقشة أي عروض للاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بشرط أن تكون بمقابل مادي مغري.

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التحرير

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