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فيديو| عبد الحفيظ: «متعب» غاب عن المباريات الأخيرة بسبب «الحقن»

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فيديو| عبد الحفيظ: «متعب» غاب عن المباريات الأخيرة بسبب «الحقن» فيديو| عبد الحفيظ: «متعب» غاب عن المباريات الأخيرة بسبب «الحقن»

التحرير

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نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، انتهاء دور عماد متعب، مع الفريق، موضحًا أن غيابه عن المباريات في الفترة الأخيرة بسبب الحقن التي تلقاها في ركبته.

وأضاف «عبد الحفيظ»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمس الأحد، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن مؤمن زكريا، هو الآخر يغيب عن المشاركة في الفترة الأخيرة، فهذا ليس معناه انتهاء مسيرته، مؤكدًا أن الفريق يحتاج لجميع لاعبيه.

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وتابع، أن النادي قام بالتجديد لعماد متعب، وحسام غالي، مشيرًا إلى أن هناك جلسة في نهاية الموسم للحديث عن قائمة اللاعبين للموسم الجديد، والحديث عن رحيل لاعب عن الفريق سابق لآوانه.

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التحرير

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