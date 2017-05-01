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«إيلون ماسك» يكشف خطته لتسيير المركبات ذاتية القيادة بالشوارع

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«إيلون ماسك» يكشف خطته لتسيير المركبات ذاتية القيادة بالشوارع «إيلون ماسك» يكشف خطته لتسيير المركبات ذاتية القيادة بالشوارع

التحرير

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تقترب السيارات ذاتية القيادة من تحقيق واقعها الملموس خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلن المخترع الأمريكي إيلون ماسك عن خطة تسمح لها بالسير داخل المدن.

وقال المخترع الأمريكي إن التصور الجديد لتسيير المركبات ذاتية القيادة، يعتمد على وجود أنفاق في باطن الأرض تسمح لها بالسير في خطوط منتظمة، وذلك بحسب ما ورد على صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكد ماسك أن الأنفاق الجديدة ستسمح للسيارات ذاتية القيادة بالسفر من مدينة إلى أخرى في طرق مستقيمة، مشيرًا إلى أنها تضمن غياب الدور المخصص للعنصر البشري لتأمين المركبة في أثناء السير.

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وتواجه العديد من الشركات العالمية التي أعلنت عن عزمها خوض تجربة إنتاج سيارات ذاتية القيادة، مشكلات تقنية تتعلق بالحساسات وأجهزة الاستشعار، خاصة في الأوقات التي يتطلب منها فهم إشارات البشر والتعامل معها.

 

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التحرير

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