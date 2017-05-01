فيديو.. فقيه دستوري: المفتي أكد عدم وجود أي عقبة في إعدام وجدي غنيم

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تحدث الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، عن حكم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام شنقا للقيادي الإخواني وجدي غنيم، وآخرين، في قضية قيادة وتأسيس خلية إرهابية، موضحًا أنه تم أخذ رأي مفتي الجمهورية رغم أن رأيه استشاري، وأكد أنه لا توجد أي عقبة في إصدار الحكم.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أن هذا الحكم يعتبر قصاص لأهالي الشهداء ولابد من القبض على غنيم، سواء في الداخل أو الخارج من أجل أن تتحقق العدالة، بعد أن اكتملت أوراق القضبة بالثبوت والاتهام.

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وتابع: «يجب أن يكون الحكم رادع وعبرة، والحكم غيابي، يعني من حقة الطعن على الحكم فور مثوله أمام المحكمة وإعادة محاكمته مرة أخرى».