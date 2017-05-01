فيديو.. خيري رمضان: وجدي غنيم «أفاق وسليط اللسان والدين منه براء»

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عرض الإعلامي خيري رمضان، فيديو للداعية وجدي غنيم، الذي صدر حكمًا بإعدامه، يحرض فيه على قتل المسيحيين، ووصفهم بالصليبيين، مستشهدًا بأحاديث منسوبة للرسول الكريم وروايات ضعيفة.

وقال رمضان، خلال برنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»، أن الفيديو عرضه على كبار علماء الدين الذين أكدوا له أن غنيم استشهد بآية قرآنية تتكلم عن الأسر في الحروب استخدمها في غير موضعها، مدللًا على صحة كلامه بروايات ضعيفة.

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وذكر خيري رمضان، أن مقطع الفيديو يعد دليل إدانة على دولة قطر، التي تأوي الإرهابيين داخل آراضيها وتدعمهم بالمال والسلاح، واصفًا غنيم بـ«الأفاق وسليط اللسان»، مؤكدًا أن الدين الإسلامي براء منه.