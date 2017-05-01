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بالفيديو| سيد معوض يعترف: أخطأت في حق الحكم.. ومتقبل أي عقوبة

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بالفيديو| سيد معوض يعترف: أخطأت في حق الحكم.. ومتقبل أي عقوبة بالفيديو| سيد معوض يعترف: أخطأت في حق الحكم.. ومتقبل أي عقوبة

التحرير

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اعترف سيد معوض، المدرب المساعد بالنادي الأهلي، بتسرعه في لقطة انفعاله على محمود عاشور، حكم مباراة الفريق الأحمر أمام الإنتاج الحربي.

وأضاف «معوض»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «اكسترا تايم» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة cbc extra، أنه عندما شاهد لقطة حسام عاشور، مع الحكم في التليفزيون، تأكد أنه لم يرى اللعبة بشكل واضح عكس ما رآه أثناء تواجده في الملعب.

وتابع، أنه متقبل لأي عقوبة بسبب تلك الواقعة، مشيرًا إلى أنه لم يعتاد الانفعال منذ بداية عمله التدريبي مطلع الموسم الحالي.

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وشهدت مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، طرد حسام البدري في الدقيقة 41، قبل أن يتعرض حسام عاشور للعقوبة نفسها، بعد انتهاء اللقاء لجذبه يد الحكم محمود عاشور، في أثناء مصافحته، وهو ما أثار غضب معوض الذي انفعل هو الاخي على الحكم وقام بدفعه.

وأوقف الإنتاج الحربي، سلسلة انتصارات الأهلي الأخيرة، بعد أن تعادل معه مساء الأحد، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب «السلام» ضمن مباريات الجولة الـ 26 ببطولة الدوري الممتاز.     

 

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التحرير

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