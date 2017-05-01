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فيديو| عامر حسين: لم أصرح بإقامة الدوري من مجموعتين.. «جربناها وفشلت»

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فيديو| عامر حسين: لم أصرح بإقامة الدوري من مجموعتين.. «جربناها وفشلت» فيديو| عامر حسين: لم أصرح بإقامة الدوري من مجموعتين.. «جربناها وفشلت»

التحرير

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نفى عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، التصريحات التي تم تداولها على لسانه، بشأن إقامة بطولة الدوري الممتاز بنظام «مجموعتين».

وأضاف «حسين» خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمس الأحد، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أنه حتى الآن لم ينتهي من تصور جدول مباريات الموسم الجديد، مشيرًا إلى انه لم يصرح باقتراح اقامة المسابقة من مجموعتين.

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وتابع رئيس لجنة المسابقات، أنه لا يفضل اقامة بطولة الدوري من مجموعتين، معلقًا «جربناها قبل كده والموضوع صعب جدًا، ومعروف من أوله مين هيتأهل للمربع الذهبي».

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التحرير

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