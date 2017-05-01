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بالصور.. إحباط تهريب 3 ساعات مرصعة بالألماس مع راكب بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

إحباط تهريب 3 ساعات مرصعة بالالماظ 1إحباط تهريب 3 ساعات مرصعة بالالماظ 1

إحباط تهريب 3 ساعات مرصعة بالالماظ 3إحباط تهريب 3 ساعات مرصعة بالالماظ 3

إحباط تهريب 3 ساعات مرصعة بالالماظ 2إحباط تهريب 3 ساعات مرصعة بالالماظ 2

إحباط تهريب 3 ساعات مرصعة بالالماظإحباط تهريب 3 ساعات مرصعة بالالماظ

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين، محاولة تهريب 3 ساعات مرصعة بالألماس والذهب مع راكب مصري، والتى قدرت قيمتها بنحو مليون جنيه، أخفاها داخل جيوب سحرية لتضليل رجال الجمارك، والعبور بها وبيعها في السوق للمصري والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.

صرحت مصادر جمركية بالمطار أنه أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي، اشتبه رفعت صدقي مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري ، وأمر محمد قناوى مدير إدارة الجمرك بتشكيل لجنة لفحص حقائب ومتعلقات الراكب.

ضمت اللجنة حسام ابو الفضل وأحمد عبد الرحمن بإشراف عادل نعمان - مدير إدارة الحركة، ليتبين إخفاء الراكب 3 ساعات ثمينة، ومرصعة بالالماس والأحجار الكريمة داخل أحد الجيوب السرية بحقيبته.

أمر ابراهيم عبد اللطيف - مدير جمرك المطار الجديد، بحجز المضبوطات، وتحرير محضر للراكب بعد العرض على سامى عبد الرحمن - رئيس الادارة المركزية لجمارك المطار.

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