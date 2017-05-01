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فيديو.. «دعم مصر»: الحوار المجتمعي سبب تأخر «قانون الاستثمار»

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فيديو.. «دعم مصر»: الحوار المجتمعي سبب تأخر «قانون الاستثمار» فيديو.. «دعم مصر»: الحوار المجتمعي سبب تأخر «قانون الاستثمار»

التحرير

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قال رئيس ائتلاف دعم في مجلس النواب المهندس، محمد السويدي، إن الدولة المصرية تُعاني من فوضى الفتاوى، وأن تقليلها واجب على البرلمان، لذلك هناك فتاوي يجب تنظيمها في أسرع وقت ممكن.

وأضاف السويدي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج «مساء »، المذاع على «dmc»، أن ائتلاف دعم مصر يدعم الدولة المصرية، إلا أن هذا الائتلاف يختلف كثيرًا مع .

وتابع أن مصر لن تتقدم بالصوت المرتفع، ولكن بالتكاتف والوحدة لحل الأزمات، لافتًا إلى أن محتكري السلع يستغلوا ثغرات القوانين.

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وأوضح السويدي، أن عرض قانون الاستثمار للحوار المجتمعي سبب تأخره عن الصدور حتى الآن، مشيرًا إلى أن البرلمان يسعى حاليًا لوقف الاقتصاد الموازي حتى يتم استغلاله وإدخاله للموازنة العامة للدولة.

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التحرير

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