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3 إصدارات جديدة.. «سيات» تدعم أسطول سياراتها ذات الدفع الرباعي

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3 إصدارات جديدة.. «سيات» تدعم أسطول سياراتها ذات الدفع الرباعي 3 إصدارات جديدة.. «سيات» تدعم أسطول سياراتها ذات الدفع الرباعي

التحرير

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أكدت شركة "سيات" أنها عازمة على الاستمرار في نهجها الخاص بإنتاج سيارات رياضية متعددة الأغراض "SUV” خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مجلة "أوتو نيوز" المتخصصة في السيارات، فإن الشركة الإسبانية التابعة لمؤسسة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة، تعكف على الانتهاء من اختبار 3 إصدارات جديدة من نفس الطراز.

وتسعى الشركة الإسبانية لاستغلال النجاح الذي حققته أول إصداراتها من الطراز الرياضي متعدد الأغراض العاملة بالدفع الرباعي "أتيكا" بعد ظهورها رسميًا منذ عدة أشهر.

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وحددت "سيات" الشهور الستة المقبلة، لطرح الإصدارات الجديدة من هذا الطراز، وذلك ضمن خطتها لتعزيز سياراتها الرياضية ذات الدفع الرباعي.

 

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التحرير

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