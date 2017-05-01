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محافظ دمياط للعمال: دوركم مهم في التنمية الاقتصادية

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كتب - سميرة حسن

هنأ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عمال المحافظة بمناسبة عيد العمال.

وأكد المحافظ اعتزازه بالدور الوطني العظيم لعمال بصفة عامة وعمال المحافظة بصفة خاصة في إعادة بناء الوطن، والمساهمة في تقدمه وازدهاره ودفع عجلة الإنتاج باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات داخل محافظة دمياط.

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جاء ذلك خلال الكلمة الذى ألقاها اللواء سامي حمودة السكرتير العام لمحافظة دمياط نيابة عن طه، خلال مؤتمر عمالي بمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بمركز فارسكور. 

وكان السكرتير العام لمحافظة دمياط وبرفقته مجدي حطب رئيس مركز ومدينة فارسكور وعدد من قيادات المدينة شاركوا فى مؤتمر عمالي بالمصنع بالتعاون مع شركة إيجيبت جرين وهي الشركة المتعاقدة مع مصنع تدوير القمامة بأبو جريدة، حيث تم الاستماع إلى العمال ومطالبهم واقتراحاتهم لتطوير العمل بالمصنع.

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