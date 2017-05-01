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«نقابات عمال مصر»: لدينا مليون عامل أجنبي رغم أزمة البطالة

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«نقابات عمال مصر»: لدينا مليون عامل أجنبي رغم أزمة البطالة «نقابات عمال مصر»: لدينا مليون عامل أجنبي رغم أزمة البطالة

التحرير

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قال الدكتور مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ، إن العمال في مصر في حاجة إلى تأهيل وتدريب من أجل سرعة إيجاد فرص عمل لهم، موضحًا أنه يوجد في مصر «مليون عامل أجنبي» في ظل أزمة البطالة التي تعاني منها الدولة والشباب.

وأضاف البدوي، خلال حواره في برنامج «حلقة الوصل»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبد الفتاح، على قناة «أون لايف»، أن عددًا كبيرًا من الأجانب أتوا إلى مصر من خلال تأشيرة سياحة واستقروا وعملوا فيها، في ظل أن الشعب المصري يعاني من فقر فرص العمل، ومن الجانب الأخر يلجأ بعض القائمين على المصانع بجلب عمالة آسيوية لتحملهم الضغوط بجانب الخبرة.

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وتابع: «لازم تدريب للعمال المصريين، إحنا عندنا بطالة وعندنا فرص عمل».

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التحرير

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