غضب يجتاح أهالي بأسوان لانقطاع مياه الشرب أكثر من 10 ساعات

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المياه تنقطع بالساعات عن عدد من مناطق أسوان.. وضم أحياء أخرى اليوم لجدول «الصيانة»

مواطن يرسل شكوى للرئاسة.. والأهالي يطالبون باعتمادات مالية لحل أزمات المياه

سيطرت حالة من الغضب على أهالي عدد من مناطق أسوان فى ظل استمرار انقطاع مياه الشرب لأكثر من 10 ساعات متواصلة منذ عصر أمس الأحد وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لأسباب فنية تعود إلى حدوث مشكلة طارئة بمحطة مياه جبل شيشة الرئيسية جنوبي المحافظة.

وشمل انقطاع المياه مناطق المحمودية والسادات وبداية طريق خزان أسوان والمناطق المتاخمة لها.

وقال أحمد عوض مفتش آثار مقيم بمنطقة المحمودية، إن معظم مناطق أسوان تعاني من الكسور المتكررة لخطوط مياه الشرب والصرف الصحى، وينتج عنها انقطاع المياه أحيانا ليوم أو يومين، كما حدث خلال شهر يناير الماضى بمنطقة المحمودية تحديدا لأسباب مشابهة.

وأضاف قائلا: "أقسم بالله تركنا منازلنا وانتقلنا إلى بيوت عائلاتنا ومنا من استأجر أماكن أخرى فى ظل المأساة المتكررة التى يعيشها المواطن الأسوانى، إذ لا يمر أسبوع إلا وتجد منشورا وبيانا صادرا من أجهزة المحافظة المعنية وشركة مياه الشرب تدعو المواطنين إلى تدبير احتياجاتهم من المياه نظرا لأنه سيتم قطع المياه عن مناطق كذا وكذا".

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ووجه أحمد صايم مسئول ثقافى بأسوان، ومقيم بمنطقة منشية النوبة، بلاغا إلى رئاسة الجمهورية من خلال "التحرير"، شاكيا من أوضاع شبكات وخطوط مياه الشرب بمحافظة أسوان على وجه العموم.

وقال صايم: "من غير المعقول أن يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تحويل أسوان إلى عاصمة للاقتصاد والثقافة الأفريقية ومشتى سياحيا عالميا، وتجد مثل هذه الأمور تحدث لتزيد المواطنين أعباءً إضافية فوق أعباء غلاء المعيشة والمشاكل الاقتصادية".

وناشد الرئيس والحكومة بالتدخل فورا لتوفير الميزانيات والاعتمادات المالية لسرعة تنفيذ مشروع متكامل لإحلال وتجديد خطوط وشبكات الشرب مياه الشرب والصرف الصحى بدائرة المحافظة، لإنهاء مسلسل الأزمات المتكررة التى عاشتها معظم مناطق المحافظة طوال الفترة الماضية.

وأشار مصدر مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان في تصريحات لـ"التحرير" إلى أن انقطاع المياه شمل مناطق المحمودية وطريق السادات بالكامل وحتى بداية منطقة خزان أسوان، إلى جانب ضعف تدفقها فى مناطق السماد وعزب كيما والناصرية وخور عواضة والصداقة الجديدة والسيل الجديد والسيل الريفى.

وأرجع المصدر سبب انقطاع المياه إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان باستكمال أعمال ربط خط الطرد على طلمبات المياه المرشحة بتوسعات محطة مياه جبل شيشة بأسوان، الأمر الذى ترتب عليه قطع المياه وضعفها فى مناطق أخرى.

وأكد أنه سيتم إعادة تدفق المياه لهذه المناطق خلال وقت قصير في الساعات المقبلة.

وفى سياق متصل، أفاد المصدر بأنه تقرر قطع المياه عن مناطق (الأحمدية والحسيناب والشنقراب وبشير بك)، بالإضافة إلى ضعفها فى المناطق المجاورة، وذلك بدءا من الساعة الثامنة صباح اليوم الاثنين وحتى الثالثة عصرا، نظرا لقيام الشركة بأعمال صيانة خط مياه 12 بوصة بشارع الصالة المغطاة بمنطقة باتريس لومببا وسط أسوان.