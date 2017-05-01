مع بداية الحر وقبل «المصيف».. خطوات بسيطة لحماية طفلك من ضربة الشمس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ينتظر الكثير منا انتهاء فصل الشتاء ببرودته المعتادة، وبداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة والتى تعتبرها أغلب الأمهات بمثابة المنقذ من إصابة أبنائهن بنزلات البرد والإنفلونزا.

وتنسى كل أم أن تلك الحرارة المرتفعة تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة قد تهدد أطفالها إذا اساءت التعامل معها، وهو ما يدفع الكثيرات إلى البقاء في المنزل نهارًا تجنبًا لها.

وفيما يلي نقدم مجموعة من النصائح والخطوات التى نصح بها أطباء الأطفال لمساعدتك على حماية أبناءك من حرارة الصيف وكيفية التعامل مع ضربات الشمس في حالة الإصابة بها خلال فترات الأجازات والمصايف:

الوقت

في حالة عدم التزامك بمواعيد عمل أو مقابلات محددة التوقيت، ابتعدي عن النزول نهارا بأطفالك الصغار في الشمس الحارقة، فمن الأفضل أن تكون مواعيد تجولك في الأوقات بين الساعة 8 وحتى 11 صباحا أو بعد الخامسة عصرا حتى يكون تعرض أبناءك للشمس آمن عليهم ويستفيدوا من فيتامين "د" المستمد من أشعة الشمس دون أضرار، مع ضرورة تجنب الخروج والسفر في أيام الموجات الحارة.

وسيلة المواصلات

عليكي اختيار وسيلة مواصلات أو سفر آمنة جيدة التهوية حتى لا تقترب أنفاسه مع الآخرين ويصاب بالأمراض، وكذلك توافر المساحة المناسبة حتى تتمكني من إرضاع طفلك إذا كان عمره أقل من عامين وإطعامه وتناوله المياه باستمرار.

مستلزمات طفلك

منذ اليوم الأول لحياة أي طفل تتنقل الأم بحقيبة مخصصة له بها أغراضه ولكن عليكي الانتباه أن حقيبة الصيف تختلف عن قرينتها في الشتاء، فلا تنسى هذه الأغراض في حالة نزولك المستمر نهارا بالصيف أو حتى أثناء سفرك به، فلابد أن تحتوي على ملابس إضافية له وعددها يختلف حسب مدة السفر أو الخروج.

يجب أن تحتوي الحقيبة على كريم واقي من الشمس وكذلك كريم مرطب وقطرة للعين مع غطاء للرأس، بالاضافة إلى زجاجة العصير الطازجة والمياه، وجميع ماسبق يحدد أنواعه طبيب طفلك المتابع لحالته حتى يحدد له ما يناسبه.

شاهد أيضا

فترات الراحة

في حال سفرك بالطفل إلى أحد الشواطئ للتمتع بإجازة الصيف، عليكِ الانتباه جيدا إلى أن لا يترك الطفل أكثر من ساعة في البحر فلابد أن يحصل على فترات راحة بدون تعرض مباشر للشمس والمياه المالحة حتى لا يصاب بإعياء وترتفع حرارته.

وعليكِ توخي الحذر باختيار ملابس البحر المناسبة وخاصة إذا كان طفلك ممن يرتدي الحفاضات العادية، لأنه لا يجب أن ينزل بها المياه لأنها ستمتلئ وينفجر الجيل بداخلها.

وفي حال إصابة طفلك بضربة شمس عليكِ اتباع التالي:

- وضع الطفل في مكان جيد التهوية.

- الاستحمام بمياه الصنبور مباشرة دون سخان.

- ينام الطفل بدون وضع وسادة اسفل رأسه.

- تناول المياه والعصائر الطازجة.

- كمادات مياه فاترة تحت الإبطين وبين الفخذين وعلى الرقبة.

- وضع كريم مرطب للجلد وقطرة للعين.

- الذهاب للطبيب إذا لزم الأمر.