«سكودا» تحدد موعد طرح «كاروك» الجديدة

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حددت شركة "سكودا" التشيكية، 18 مايو موعدًا لطرح سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الجديدة "كاروك".

وبحسب موقع "أوتو كار برو"، فإن الشركة التشيكية التابعة لمؤسسة "فولكس فاجن" الألمانية، استقرت على إحلال "كاروك" بديلة لسيارتها التي تنتمي لنفس الطراز "يتي".

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وتنوي الشركة الكشف عن "كاروك" الجديدة في ستوكهولم خلال 18 مايو المقبل وذلك في حفل رسمي للإعلان عن التفاصيل الفنية للسيارة الجديدة.

وتمثل "كاروك" تصميمًا مغايرًا بشكل كلي لـ"يتي" الشهيرة، وذلك ضمن استراتيجية "سكودا" لدعم إصداراتها الرياضية متعددة الأغراض، بعد زيادة الطلب عليها في الآونة الأخيرة بالعديد من الأسواق العالمية.