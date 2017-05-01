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الماركا: 8 مفاتيح لدربي أبناء مدريد في نصف نهائي أبطال أوروبا

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الماركا: 8 مفاتيح لدربي أبناء مدريد في نصف نهائي أبطال أوروبا الماركا: 8 مفاتيح لدربي أبناء مدريد في نصف نهائي أبطال أوروبا

التحرير

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حددت صحيفة "الماركا" الإسبانية، الرياضية، 8 مفاتيح لمباراة كل من قطبي العاصمة الإسبانية "مدريد"، أتليتكو، والريال، بدأتها بأهمية جانب الأبيض في الهجوم، والمقصود منه هجوم نادي ريال مدريد، حيث صنع الجناح الأيسر للنادي الملكي مارسيلو 11 هدفًا، بينما صنع كارفخال الجناح الأيسر 10 أهداف، خاصة وأن أتليتكو مدريد، يواجه مشاكل عند الجانب الأيسر، بالإضافة أن المكلفين بإيقاف مارسيلو خيمينيت، وخوان، ضعاف كرويًا، وحاز هذا المفتاح على أعلى تصويت من الجمهور الإسباني وبلغ 40% من المصوتين.

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وأوردت الماركا ثاني مفاتيح اللقاء هو أوبلاك، حارس مرمي نادي أتليتكو، وهو المكلف بصد هجمات الريال عن مرماه، مع وضع المزيد من الثقة لكييلور، مدافع، وهو يعقع على عاتقه إيقاف هجمات النادي الأبيض قبل أن تصل لأوبلاك، ولم يحصل هذا الهدف سوى على 10%، بينما المفتاح الثالث هو الهشاشة الدفاعية لريال مدريد، والذي حصل على 13%  من نسبة التصويت.

وأكدت الصحيفة أن الهدف الرابع هو مبارزة الهدافين، كريستيانو رونالدو، مهاجم الريال  مقابل جرييزمان وجاميرو، مهاجمي أتليكو مدريد، وهو ما لم يصوت له سوى 5% من الجمهور، بينما حل بديل "بل" مهاجم ريال مدريد، الذي يعلق عليه الكثيرين أمالهم، والتي كانت أوفر نصيبًا بنسة 13%، ومن المفاتيح خطوة جريئة من كاسيميرو، لاعب وسط الريال، وصوت لها الجمهور بنسبة 8 %، وحالة كاراسكو، الجناح الأيمن لأتليتكو مدريد، وصوت لها الجمهور  بنسبة 3% ، وأخيرًا الأحوال الحوية التي ستعقد فيها المباراة وصوت لها الجمهور 8%. 

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