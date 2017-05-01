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مواطن يتبرع بمبنى لإنشاء أول مركز متخصص في علاج الأورام بالقليوبية

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مواطن يتبرع بمبنى لإنشاء أول مركز متخصص في علاج الأورام بالقليوبية مواطن يتبرع بمبنى لإنشاء أول مركز متخصص في علاج الأورام بالقليوبية

التحرير

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قال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن لجنة من الإدارة العامة للهندسة والمشروعات بالوزارة عاينت أمس الأحد مبنى مكونا من ٦ أدوار تبرع به العميد حسيني أبو عرب بقرية أجهور الكبرى بطوخ لإنشاء أول مركز متخصص فى علاج الأورام على مستوى المحافظة خلال الفترة المقبلة.

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وقال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في تصريحات لـ"التحرير" إن المبنى مقام على مساحة حوالي ٥٥٠ مترا بخلاف الأرض المحيطة به لتصل المساحة الإجمالية إلى حوالي ١٨٠٠ متر، لافتا إلى أن المتبرع حرر عقد هبة للمحافظة للبدء في دراسة حالة المبنى واستكماله وتشطيبه وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية لخدمة المرضى بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

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التحرير

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