رئيس حزب الحرية يفتتح مقرا جديدا بمحافظة سوهاج

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دشن حزب الحرية بقيادة النائب الدكتور صلاح حسب الله مقرا جديدا لحزبه بمحافظة سوهاج وسط ترحيب من أهالي سوهاج.

وحضر حفل افتتاح أمانة سوهاج أمس الأحد النائب أحمد مهنى أمين عام الحزب على مستوى الجمهورية، والنائب أبو الحسن صديق أمين عام المساعد، وأمين التنظيم، والمستشار محمد قطب أمين الشئون القانونية بالحزب، والصحفى أشرف الجبالى أمين الإعلام، وبحضور النائب هشام الشطورى والنائب أحمد نشأت منصور.

كما حضر الافتتاح عدد من التنفيذيين والشعبيين بالمحافظة.

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وتخلل حفل الافتتاح ندوة تحت عنوان "معا ضد الإرهاب" تحدث فيها الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب عن خطورة الإرهاب الفاشي، مشيرا إلى أن الإرهاب لا دين له ولا وطن له ولا يمكن مواجهته إلا بالفكر والتعليم الجيد والعمل بجد وإخلاص من أجل رفع قيمة مصر عالية.

كما وجه النائب أحمد مهنى أمين عام الحزب الشكر للقوات المسلحة والشرطة البواسل التى قدمت من الكثير التضحيات بالدماء للحفاظ على الوطن.

وتحدث أيمن تمام أمين عام الحزب بسوهاج عن دور الشباب والمرأة في العمل الاجتماعي والسياسي في النهوض بالوطن والمواطن، مشيرا إلى أنه سيقوم بعمل ندوات تثقيفية لشباب سوهاج وشباب الجامعة لتوعيتهم وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.