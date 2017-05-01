جامعة أسوان تقيم حفل تأبين لعميد كلية العلوم ونقيب العلميين

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شهد محافظ أسوان مجدى حجازى مساء أمس الأحد حفل تأبين الدكتور سيد عبده أحمد إبراهيم عميد كلية العلوم السابق ونقيب العلميين والذى وافته المنيه فى مارس الماضى.

وحضر حفل التأبين اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان علاوة على أسرة الفقيد.

وقدم اللواء مجدى حجازى تعازيه باسم أهالى المحافظة ومسئوليها لأسرة المرحوم الدكتور سيد عبده، مؤكدا أنه منذ توليه المسئولية يشهد للمغفور له بأنه وظف علمه وخبراته فى خدمة المحافظة بعيدا عن أى مصالح ضيقة أو خاصة حيث شارك فى مجال مواجهة مشكلة المياه الجوفية، فيما كانت له بصماته الواضحة فى العديد من المجالات الأخرى كباحث وكأستاذ جامعى وكنقابى والتى حرص على تلبية مطالبها وحل مشاكلها.

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وكشف مجدى حجازى عن الدور الحيوى للدكتور سيد عبده كممثل لجامعة أسوان ضمن البرتوكول الذى وقعته المحافظة مع أكاديمية البحث العلمى، إذ تم اعتماد بحثه عن المياه الجوفيه كأساس وقاعدة انطلاق للتعرف على أسبابها ووضع الحلول الجذرية لها لإنهاء أكبر مشكلة تواجه قطاع البنية الأساسية بالمحافظة.

يذكر أن الراحل الدكتور سيد عبده حصل على بكالوريوس العلوم عام 1975، كما حصل على درجة الماجستير عام 1980، فيما حصل على درجة الدكتوراة عام 1986.

وتقلد الراحل العديد من المناصب خلال رحلة حياته والتى بدأت كمعيد بكلية العلوم بسوهاج وحتى تعينه عميدا لكلية العلوم بجامعة أسوان، بينما شارك فى بعثة علمية بجامعة روما بإيطاليا وأيضا دورة تدريبية لمنظمة الأمم المتحدة بسويسرا، بالإضافة إلى أنه قام بالإشراف على العديد من الرسالات العلمية وصلت لأكثر من 30 رسالة للحصول على درجة الماجستير و30 رسالة أخرى للحصول على درجة الدكتوراة، كما نشر حوالى 100 بحث علمى وشارك فى تحكيم 100 بحث آخر ، فضلا عن الدور النقابى للدكتور سيد عبده والذى توج بتوليه كنقيب للعلميين بأسوان، وأيضا الدور المجتمعى فى اقتحام العديد من المشاكل بالمحافظة منها مشكلة تهذيب وتفتيت الصخور الجبلية بقرية أبو الريش شمال اسوان لحماية المواطنين من مخاطر السيول، وأيضا مواجهة مشكلة المياه الجوفية.