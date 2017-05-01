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أسعار العملات اليوم الإثنين 1 مايو 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الإثنين 1 مايو 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الإثنين 1 مايو 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الإثنين :

العملة

 سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٩٧٨٢ ٥٩.٢٩٦٥ 04/29 2:00 ص
دينار بحريني ٤٧.٦١٢٧ ٤٧.٨٥١٥ 04/29 2:00 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢٥٨ ٤٦.٨٥٨٥ 04/29 2:00 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٦ ٤.٩٥٤٤ 04/29 2:00 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧ ٤.٩١١٨ 04/29 2:00 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٦٣ ٤.٨١٠٧ 04/29 2:00 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨١٧ ٢٥.٤٤٥٧ 04/29 2:00 ص
جنيه إسترليني ٢٣.٠٤٢٤ ٢٣.٢٢٩٦ 04/29 2:00 ص
كرون دنماركي ٢.٦٢٨٩ ٢.٦٤٧٧ 04/29 2:00 ص
كرون نرويجي ٢.٠٩٠٣ ٢.١٠٤٩ 04/29 2:00 ص
كرون سويدي ٢.٠٤٦٤ ٢.٠٦١٤ 04/29 2:00 ص
يورو ١٩.٥٦٠١ ١٩.٧٠٢٥ 04/29 2:00 ص
فرنك سويسري ١٨.٠٥٦٥ ١٨.١٧٧٣ 04/29 2:00 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 04/29 2:00 ص
ين ياباني ١٦.١١٣١ ١٦.٢٤٨٧ 04/29 2:00 ص
دولار استرالي ١٣.٤٠٦٩ ١٣.٥١٦٣ 04/29 2:00 ص
دولار كندي ١٣.١٥٣١ ١٣.٣٣٢١ 04/29 2:00 ص

 

المصدر : مصر 365  

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