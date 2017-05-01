أسعار العملات اليوم الإثنين 1 مايو 2017 في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الإثنين :
|
العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٩٧٨٢
|٥٩.٢٩٦٥
|04/29 2:00 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٦١٢٧
|٤٧.٨٥١٥
|04/29 2:00 ص
|ريال عماني
|٤٦.٦٢٥٨
|٤٦.٨٥٨٥
|04/29 2:00 ص
|ريال قطري
|٤.٩٢٩٦
|٤.٩٥٤٤
|04/29 2:00 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٨٨٧
|٤.٩١١٨
|04/29 2:00 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٨٦٣
|٤.٨١٠٧
|04/29 2:00 ص
|دينار أردني
|٢٥.٢٨١٧
|٢٥.٤٤٥٧
|04/29 2:00 ص
|جنيه إسترليني
|٢٣.٠٤٢٤
|٢٣.٢٢٩٦
|04/29 2:00 ص
|كرون دنماركي
|٢.٦٢٨٩
|٢.٦٤٧٧
|04/29 2:00 ص
|كرون نرويجي
|٢.٠٩٠٣
|٢.١٠٤٩
|04/29 2:00 ص
|كرون سويدي
|٢.٠٤٦٤
|٢.٠٦١٤
|04/29 2:00 ص
|يورو
|١٩.٥٦٠١
|١٩.٧٠٢٥
|04/29 2:00 ص
|فرنك سويسري
|١٨.٠٥٦٥
|١٨.١٧٧٣
|04/29 2:00 ص
|دولار أمريكي
|١٧.٩٥
|١٨.٠٥
|04/29 2:00 ص
|ين ياباني
|١٦.١١٣١
|١٦.٢٤٨٧
|04/29 2:00 ص
|دولار استرالي
|١٣.٤٠٦٩
|١٣.٥١٦٣
|04/29 2:00 ص
|دولار كندي
|١٣.١٥٣١
|١٣.٣٣٢١
|04/29 2:00 ص
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads