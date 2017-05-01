سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 1 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.83 جنيه مصري في البنك المصري الخليجي ، وفي حالة البيع 4.81 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .
سعر الريال اليوم الإثنين في البنوك :
|
البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.7037
|4.8725
|مصرف-ابو-ظبي
|4.7989
|4.8449
|البنك-المصري-الخليجي
|4.8178
|4.8456
|البنك-الأهلي
|4.7863
|4.8129
|بنك-البركة
|4.6682
|4.8779
|بنك-القاهرة
|4.7942
|4.8419
|بنك-الاسكندرية
|4.7996
|4.8313
|البنك-العربي-الافريقي
|4.7725
|4.8263
|البنك-المركزي
|4.8097
|4.8373
|بنك-مصر
|4.7863
|4.8105
|
بنك-بلوم-مصر
|4.8129
|4.8396
|بنك-فيصل-
|4.7743
|4.8532
|كريدي-أجريكول
|4.8011
|4.8529
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.1010
|4.9950
|بنك-بيريوس
|4.8129
|4.8396
|بنك-قناة-السويس
|4.7996
|4.8263
|المصرف-المتحد
|4.7878
|4.8400
|البنك-التجاري-الدولي
|4.8126
|4.8396
|بنك-المشرق
|4.8200
|4.8500
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.8100
|4.8400
|
بنك-HSBC
|4.8300
|4.8700
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|4.7761
|4.8225
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي 4.83 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.86 جنيه مصري
المصدر:مصر365
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