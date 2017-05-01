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صورة لا تصدق - ما علاقة شيرين بـ"الشاويش عطية"! اليكم التفاصيل

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صورة لا تصدق - ما علاقة شيرين بـ"الشاويش عطية"! اليكم التفاصيل صورة لا تصدق - ما علاقة شيرين بـ"الشاويش عطية"! اليكم التفاصيل

تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع صورة قديمة للفنّان الراحل رياض القصبجي والشهير عربياً بالشخصية الدرامية "الشاويش عطية" مع زوجته التي شبهها المعلقون بالنجمة المصرية عبد الوهاب.
 
ودفع الشبه الكبير بين زوجة القصبجي وشيرين المتابعين الى التساؤل عن وجود قرابة تجمع بينهما.
 
وذكرت بعض التعليقات أنشيرين هي حفيدة "الشاويش"، فين حين نفت تعليقات أخرى ذلك، علماً أن المطربة المصرية لم تصرح يوماً بوجود مثل هذه القرابة.
 
ورجّحت معظم التعليقات على أن الشبه مجرّد مصادفة بحتة.
 
يُشار إلى أن عبد الوهاب طرحت أخيراً أغنية "على إيدك" التي قدمها المطرب الراحل عمر فتحي، وهي من كلمات مجدي النجّار، وألحان حجاج عبد الرحمن، وتوزيع توما.
 
 
المصدر: لها

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صورة لا تصدق - ما علاقة شيرين بـ"الشاويش عطية"! اليكم التفاصيل

صورة لا تصدق - ما علاقة شيرين بـ"الشاويش عطية"! اليكم التفاصيل