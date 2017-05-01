طريقة عبقرية لاكتشاف لحوم الحمير بمجرد النظر

سمر العشري

قال الدكتور سعيد متولى أخصائى التغذية العلاجية، إن لحوم الحمير لها آثار ضارة على صحة الإنسان فضلا عن أن تناولها محرم فى الشريعة الإسلامية وذلك لأسباب عديدة لذا لايقبل المصريون على تناولها.

وأضاف "سعيد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن عددا كبيرا من المواطنين يتخوفون من شراء اللحوم بسبب انتشار الغش التجارى الذى تمكن من إخفاء أشهر معالم لحوم الحمير التى يعرفها العامة، لكن هناك طريقة لن يتمكن التجار من التلاعب بها حيث يستطيع المواطن معرفتها بمجرد النظر إليها.

وشرح "سعيد" الطريقة قائلا": وهى النظر جيدا لجلد لحم فإذا وجدنا الجلد ملاصق مباشرة للحم فإنها لحوم حمير أما إذا وجدنا كمية من الدهون توجد بين جلد الذبيحة واللحم فإنها حتما تكون لحوم أبقار ولاخوف من تناولها.

كما أن من العلامات المعروفة للحوم الحمير أنها تتميز بلون أحمر داكن أو مائل للزرقة و رائحة كريهة فضلا عن خروج لون أحمر من مكان الأختام عند تمرير المياه عليها أو غسلها بها.

وكانت قررت محافظة الجيزة اليوم غلق مطعم شهير بمنطقة حدائق الأهرام، لقيامه بتجهيز الماكولات من لحوم الحمير، مما يشكل خطورة داهمة على صحة المواطنين.

و تجري نيابة الهرم تحقيقات موسعة مع صاحب محل كبابجي شهير بمنطقة حدائق الأهرام، وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن مديرية الطب البيطري بالجيزة حرزت 16 كيلو من اللحوم المفروم والفلتو من داخل محل الكبابجي منذ شهر وحررت محضرا إداريا ثم قامت بتحليل عينات من اللحوم المحرزة وكشفت النتيجة بالأمس أن 12 كيلو من اللحوم المحرزة تحتوي علي "الفصيلة الخيلية" أي لحوم الحمير وكانت مجهزة لإعدادها كوجبات "طرب" و "شيش" .

كما تبين ان الـ 4 كيلو الباقية غير صالحة للاستهلاك الادمي فتم ارسال نتائج التحاليل الي النيابة العامة التي اصدرت قرارا بالغلق كما امرت أمس بحجز مالك المحل علي ذمة التحريات، ومازالت التحقيقات مستمرة .

المصدر : صدى البلد



شبكةعيونالإخبارية

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