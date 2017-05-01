إصابة مجندان بعد استهداف مدرعة بالعريش وانتشار كثيف لقوات الأمن

سمر العشري

تشهد محافظة شمال سيناء خلال هذه المرحلة حالات كثيرة من التفجيرات والعمليات الإرهابية ضد أبنائنا بالقوات المسلحة ورجال الشرطة، حيث يتصدى لتلك العمليات الإرهابية رجال الجيش والشرطة، ويتم الضرب من حديد على تلك العناصر الإرهابية الموجودة بسيناء.

وأصيب اليوم مجندين تابعين لقوات الشرطة المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك نتيجة تفجير عبوة ناسفة استهدفت مدرعة تابعة لقوات الشرطة أثناء سيرها بشارع أسيوط بمنطقة الخزان بمدينة العريش.

وعلى الفور تم نشر قوات الشرطة والجيش في محاولة لتمشيط المنطقة، من أجل القبط على العناصر الإرهابية التي استهدفت تلك المدرعة، وتكثيف أمني كبير.

كما تم ارسال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث من اجل نقل المصابين لمستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج.

المصدر : صدي البلد