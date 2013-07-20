حمل بسمة يفقدها مصداقيّتها في الداعية

بدت ملامح الحمل على بسمة بشكل كبير في مسلسلها "الداعية"، على الرّغم من عدم زواجها، وهو ما أجمع عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ، خصوصاً أولئك اللواتي ممرن بتجربة الحمل. فطريقة مشي بسمة نفسها، ليس لفتاة عادية، وإن كان بدا عليها أيضاً أنّها تحاملت على نفسها حتّى تخفي حملها، لكنّها فشلت. والغريب أنّ هناك حيلاً دراميّة عديدة، كان من الممكن أن يلجأ إليها المخرج، لكنه لم يفعل.