منها الباعة الجائلون.. هذه الأمور تمنع دخول السيارات الكهربية بمصر

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يتجه العالم بشكل رئيسي لنظرة أكثر اقتصادية ونظافة في التعامل مع الوقود، لاسيما أن العديد من القطاعات الصناعية الحيوية، وعلى رأسها السيارات بدأت في التوجه بقوة للوقود الكهربائي، والذي يمثل الحل الأمثل والأكثر نظافة لوضع نهاية مباشرة لاستخدام المحروقات، والتي يعاني العالم بأسره من آثارها البيئية منذ مطلع القرن الماضي.

ويدور السؤال الرئيسي في أذهان الجمهور بمصر، حول إمكانية توجه مصر نحو السيارات الكهربية، ومن ثم تقليل الاعتماد الرئيسي على البنزين والديزل بمختلف مستوياتهم، غير أن العديد من المعوقات لا تزال تقف في طريق البلاد نحو الاعتماد على هذه الطرز المتطورة من إصدارات السيارات، وأهمها:

الشحن

تعتمد السيارات الكهربية الخالصة "غير الهجين"، على شحن البطارية، والتي تتفاوت قدراتها فيما يتعلق بحجم المسافة التي تستطيع سيرها بمرة شحن واحدة، وتكمن الصعوبة في عدم تجهيز الشوارع في مصر بإمكانيات توفر مصدرا كهربيا للشاحن الكهربي الخاص بالسيارة.

الباعة الجائلون

يمثل الرصيف في منظومة السيارات الكهربية أهمية بالغة، نظرًا لكونه المكان الرئيسي لوضع الشواحن الكهربية في الشوارع بشكل متفرق، وبالحد الذي لا يسمح بالكثافة المرورية، وهو المكان الذي يسيطر الباعة الجائلون عليه في الشوارع بشكل رئيسي.

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تغيير المفهوم

يعتمد الجمهور في مصر على محطات الوقود لإعادة ملء خزان سيارته، إلا أن السيارات الكهربية تتطلب تغييرًا لهذا المفهوم، بحيث لن يصبح لمحطات الوقود تلك الأهمية الكبيرة، خاصة وأن إقامة الشواحن الكهربية لا تتطلب التركز في أماكن محدودة النطاق.

مدة الشحن

تستغرق السيارات الكهربية فترات متفاوتة لإتمام شحن السيارة، وهو ما يعني أنها ستشغل حيزا من الطرقات لفترة لا تقل عن نصف ساعة، الأمر الذي يجعل جلب سيارات كهربية لمصر دربا من الخيال، لاسيما وأن العديد من الشوارع بالكاد تسع لمرور سيارة واحدة فقط.