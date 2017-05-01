«أحمد سعد» يكشف حقيقة زواجه .. و «سمية الخشاب» تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأة عن زواجها السري منه

سمر العشري

أصدر المطرب أحمد سعد بيانًا صحفيا حول خبر زواجه من الفنانة سمية الخشاب والذى أعلنت عنه الفنانة ريم الباردوى.

وقال أحمد سعد: « تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، والمواقع الإلكترونية، أخبارًا غير دقيقة، حول زواجى من الفنانة سمية الخشاب، رغم أن علاقتى بها لا تتعدى كونها علاقة عمل وصداقة قوية منذ فترة طويلة».

وأضاف سعد أن سبب ترويج هذه الشائعات، يرجع لتواجدى مع سمية منذ فترة فى أكثر من مناسبة لأننى ألحن لها أغنيات مسلسلها الجديد "الحلال"، الذى تخوض به سمية سباق الدراما الرمضانى.

وأكد سعد أن علاقة صداقة قوية تجمعه بسمية، والبعض يفسر ذلك حسب أهوائه الشخصية".

وطالب سعد الجميع بتحرى الدقة فيما ينشر من أخبار تمس السمعة وتعد أكاذيب وشائعات سخيفة وتدخلا من البعض فى الحياة الشخصية للأفراد.

وأضافت سمية في تصريح خاص لـ «فيتو»: «هذه شائعة لا تمت للواقع بأي صلة، مؤكدة أنها تواصل حاليا تصوير مسلسلها الجديد الحلال بشكل مكثف من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني». وعلقت سمية الخشاب عن إعلان ريم البارودي لهذا الأمر قائلة: «أنا لو اتجوزت هعلن مش هستنى حد يعلن ويطلع إشاعة سخيفة، وكل شخص مسئول عن تصرفاته». وكانت الفنانة ريم البارودي أعلنت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، زواج المطرب أحمد سعد والنجمة سمية الخشاب وهو الأمر الذي أحدث جدلًا كبيرًا بالوسط الفني. كما قالت النجمة سمية الخشاب في أول تصريح لها بعدما ترددت أنباء عن زواجها من المطرب أحمد سعد في سرية تامة: «إن كل ما تم تداوله ليس له أي أساس من الصحة». سمية الخشاب تكذب ريم البارودي:لو اتجوزت هقول مش هستنى شائعة سخيفة المصدر : صدى البلد / فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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