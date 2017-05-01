غواصة أمريكية ضخمة تدخل المياه الإقليمية لكوريا الشمالية والأخيرة ترد وتوجه تهديداً صريحاً لواشنطن باستهدافها بهذا السلاح الخطير

سمر العشري

ما زال التوتر قائماً بين أمريكا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، واليوم وفي تطور خطير قامت الغواصة الأمريكية “يو اس اس ميتشجان” بالتسلل إلى داخل المياه الإقليمية لكوريا الشمالية.

وعلى الفور قامت كوريا الشمالية بالرد على انتهاك الغواصة الأمريكية للمياه الكورية، وحذرت من أي عمل استفزاي، وقالت أنه في حالة وجود أي استفزاز لن يكتب للغواصة الأمريكية الصعود إلى السطح مرة أخرى وسوف تواجه مصيراً بائساً.

وأضافت كوريا الشمالية أن ما ملكه من سلاح نووي قادر على تحويل حاملات الطائرات والغواصات الأمريكية وجميع ما تملكه من عسكري إلى قطع متناثرة من المعادن السائلة، كما هدد بيونج يانج قبل ذلك بضرب البيت الأبيض بشكل مباشر حال وجود أي استفزاز أمريكي.

المصدر : مصر فايف