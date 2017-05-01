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بالصور || بعدما أثارت ضجة كبرى على الـ”فيس بوك”.. الطبيب صاحب روشتة «ممنوع تشجيع الزمالك» يوضح لماذا كتب ذلك؟

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بالصور || بعدما أثارت ضجة كبرى على الـ”فيس بوك”.. الطبيب صاحب روشتة «ممنوع تشجيع الزمالك» يوضح لماذا كتب ذلك؟ بالصور || بعدما أثارت ضجة كبرى على الـ”فيس بوك”.. الطبيب صاحب روشتة «ممنوع تشجيع الزمالك» يوضح لماذا كتب ذلك؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورة لـ”روشتة” علاجية، لطبيب، يُدعى “أسامة عمر الإمام”، من مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، مُدوّن عليها عبارة “ممنوع تشجيع ”، موجهاً المريض بعدم تشجيع ذلك الفريق، الامر الذي أثار ضجة كبرى على الفيس بوك.

أول تعليق من الطبيب أسامة الإمام حول الواقعة

وفي أول تعليق له، أكد “الإمام”، خلال تصريحات صحفية، بأن تلك الصورة صحيحة، لكنه لم يقصد إهانة فريق الزمالك أو السخرية منه، مُشيرًا إلى أن المريض صاحب “الروشتة” يدعى محمد محمود، طالب في كلية الطب، وهو صديق له، وجاء ذلك الموقف على سبيل الدعابة.

 

وأضاف “الإمام”، بأن المريض كان يُعاني من مشاكل في ارتفاع نسبة الأملاح وعسر الهضم، وكتب له العلاج اللازم في الـ”روشتة” مع تدوين تلك العبارة، موضحًا أنه تفاجأ بالانتشار الواسع لتلك الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مُعتقدًا بأن الصيدلي أو المريض هو من التقطها.

أمام المفاجأة التي كشفها الطبيب، فهي أنه من مُشجعي نادي الزمالك، منذ طفولته، وكان مُتابعًا جيدًا للمباريات التي يخوضها الفريق، إلا أنه انقطع عن التشجيع منذ عام 2011 تقريبًا، نظرًا لانشغاله في عمله، والأحداث التي تشهدها البلاد مؤخرًا.

 

 

المصدر : فايف

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