فيديو.. مهاب مميش: أستكمل ما بدأه «درويش» في المنطقة الاقتصادية

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قال رئيس هيئتي قناة السويس والتنمية الاقتصادية، الفريق مهاب مميش، إنّه يستكمل ما بدأه الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقًا، كما أنّه توجه بالشكر له على ما قام به خلال فترة توليه رئاسة المنطقة.

وأضاف مميش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء dmc»، المُذاع على قناة «dmc»: «نحنُ بدأنا بالفعل في تطوير شرق مدينة بورسعيد، والعين السخنة»، قائلًا: «المنطقة الصناعية الموجودة في بورسعيد تحتوي على الصناعات الخفيفة لهشاشة الأرض».

وتابع أن المنطقة الصناعية الموجودة في العين السخنة تحتوي على الصناعات الثقيلة لصلابة الأرض، قائلًا: «نحن نقوم بتشجيع المستثمرين من خلال وضع حوافز جيدة لتشجيع الاستثمار في هذه المنطقة».

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وأوضح مميش، أنّ هذه المناطق الصناعية التي تحتوي على صناعة لوجيستية وبحرية عامة وغيرها، ستفتح بالتأكيد فرص عمل للشباب.