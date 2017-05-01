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الغضبان يكرم أبطال الألعاب الرياضية في بورسعيد

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الغضبان يكرم أبطال الألعاب الرياضية في بورسعيد الغضبان يكرم أبطال الألعاب الرياضية في بورسعيد

التحرير

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كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أبطال المحافظة الذي حققوا مراكز متقدمة في مختلف الألعاب الرياضية.

وحضر حفل التكريم أمس الأحد الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب، والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور علي أبو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة. 

وتم تكريم فريق بورفؤاد للهوكي الصاعد إلى الدوري الممتاز  ونادي الشرق للألعاب الرياضية الحاصل على المركز الأول ببطولة الجمهورية لكرة اليد الدرجة الثانية وصعد لدوري الدرجة الأولى، كما حصل فريق السباحة والغوص والإنقاذ لذوي الاحتياجات الخاصة على بطولة الجمهورية في السباحة وفريق الكاراتيه على بطولة الجمهورية في الكاتا.

كما تم تكريم فريق الصم والبكم لحصوله على المركز الثاني ببطولة الجمهورية لكرة القدم لعام 2017.

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وكرم محافظ بورسعيد أيضا نادي بورسعيد الرياضي لحصوله على المركز الثاني والتأهل لدوري المحترفين لكرة اليد، بالإضافة إلى الحصول على المركز الأول للكرة الطائرة دوري "ممتاز ب" وتتويج فريق الجودو رجال بدوري الجمهورية للأندية.

وأشاد محافظ بورسعيد بالإنجازات الرياضية التي حققها أبناء المحافظة في جميع البطولات التي شاركت فيها ونجاحهم في رفع اسم بورسعيد عاليا في الرياضة، وأضاف أن المحافظة تقدم كافة سبل الدعم من أجل استمرار مسيرة الرياضة الناجحة.

كما أعلن المحافظ عن موافقته على المقترح الذي تقدم به الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب باختيار أمس عيدا سنويا للرياضيين المتميزين.

وفي نهاية اللقاء قام اللواء عادل الغضبان بتكريم الفرق الفائزة وإهدائها شهادات التقدير ومكافآت مالية تقديرا لجهودها، وحثها كذلك على الاستمرار في الاجتهاد والتفوق.

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التحرير

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