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فيديو| مختار جمعة: أصدرنا كتابا يجيب عن «كيف تحمي أبناءك من الإرهاب»

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فيديو| مختار جمعة: أصدرنا كتابا يجيب عن «كيف تحمي أبناءك من الإرهاب» فيديو| مختار جمعة: أصدرنا كتابا يجيب عن «كيف تحمي أبناءك من الإرهاب»

التحرير

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قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مُختار جمعة، إن كتاب «ضلالات الإرهابيين وتفنيدها»، الصادر من الوزارة تحت إشراف ومراجعة وتقديم الوزير، يحتوي على فصل في غاية الأهمية ألا وهو «كيف تحمي أبناءك من الإرهاب»، مضيفًا أن هذا الفصل يُساعد الأسرة في كشف انحراف الابن من خلال عدة أمور، ذهاب الابن إلى الفجر بساعة والاعتكاف في مسجد خارج دائرة مدينته وتحديدًا عند شيخ بعينه، وغيرها.

وأضاف جمعة، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «دي أم سي»، أن الكتاب مكتوبًا بلغة سهلة وبسيطة تُشبه الكتابة الصحفية التي تصل إلى المواطن البسيط، متابعًا أن هذا الكتاب يُعالج 22 فصلاً بالشرح البسيط.

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وأشار جمعة، إلى أنه سيجتمع بمقر اللجنة الدينية بمجلس النواب يوم الخميس المقبل، مع رئيس اللجنة الدكتور أسامة العبد، والمفتي الدكتور شوقي علام، والمفتي السابق الدكتور علي جمعة، لمناقشة قانون تنظيم الفتوى، ولمنع الدخلاء من اقتحام هذا المجال.

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التحرير

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