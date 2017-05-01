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معتز عبد الفتاح يُطالب حسام البدري بالاعتذار للحكم بعد نظرة الاحتقار

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معتز عبد الفتاح يُطالب حسام البدري بالاعتذار للحكم بعد نظرة الاحتقار معتز عبد الفتاح يُطالب حسام البدري بالاعتذار للحكم بعد نظرة الاحتقار

التحرير

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استنكر الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ما حدث أثناء مباراة الأهلي والإنتاج الحربي خلال بطولة الدوري الممتاز، وذلك عقب المشادات بين الكابتن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي مع حكم المباراة والنظر إليه بنظرات احتقارية، اعتراضًا منه على بعض قراراته.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، على قناة «أون لايف»، أن الشعب المصري يضع الأهلي بلاعبيه بمديره الفني في مكانة كبيرة جدًا ، ودائما نسعى لوجود فرق مصرية تحذو حذو النادي الأهلي من حيث القيم والأخلاق، قائلًا : «كنا بنقول ياريت الأندية تطلع زي الأهلي ، ياريت اللاعبين تبقى زي لاعبي الأهلي».

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن الرياضة أخلاق وتهذيب وإذا ذهبت قيم النادي الأهلي «يبقى ضاع الأهلي»، على حد وصفه، حتى حال حصوله على جميع البطولات.

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ووجه حديثه لحسام البدري بعد نظرته لحكم المباراة بطريقة غير لائقة: «إيه النظرة دي، لازم الاعتذار مش للحكم بس، بل الاعتذار للجميع، يا جدعان انتوا الاتنين من تراب»، متمنيًا عودة الأهلي لقيمه.

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التحرير

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