وفاة مريض السعار بأسوان.. وطبيب: إصابته بسبب "خربشه كلب"

أسوان - إيهاب عمران:

توفى منذ قليل مريض السعار المحتجز بمستشفى حميات أسوان.

وقال الدكتور نادر محروس - مدير مستشفى حميات أسوان، أن المريض "عياد.ع" وصل المستشفى مساء الأحد محولا من مستشفى الجرمانية، وكان يعانى من عدم القدرة على بلع الماء وفور مشاهدته عرفت أنه مصابا بالسعار فقمت بحجزه داخل غرفة العزل وبسؤال أفراد أسرته متى تعرض لعضة الكلب قالت زوجته أنه منذ شهرين تعرض له كلب صغير وقام بخربشته ولكنه لم يهتم ولم يذهب إلى المستشفى.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد - مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، أن المتوفي يدعى "عياد" - 57 عاما، ومقيم بمنطقة المدينة الصناعية القديمة بوسط مدينة أسوان.

وأضاف أبو المجد أن آخر حالة سعار تم تسجيلها بأسوان كانت عام 2013 لطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات وكانت تسكن بمنطقة العقاد بمدينة أسوان.

وناشد مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، المواطنين بسرعة التوجه لمستشفى الحميات أو أقرب مستشفى فور تعرضهم للعقر والعلاج بالمجان وأصبح سهلا حيث يتم إعطاء المريض 5 حقن فقط وليس 21 حقنة كما كان فى الماضى.

وتابع أن الإهمال وعدم أخذ الجرعات اللازمة يؤدي إلى إصابة المريض بالسعار وهو مرض شديد الخطورة ونسب الشفاء منه تكاد تكون منعدمة.