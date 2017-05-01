بالصور || سائق توك توك يطلق زوجته بعد 3 ساعات.. والفتاة تتزوج مرة أخرى في نفس الليلة

سمر العشري

طلقت زوجة في الهند بعد زواجها بـ3 ساعات، وتزوجت رجلًا آخرًا في نفس اليوم.



كانت روبانا بارفين "18 عامًا، تزوجت من منتاج أنصاري "26 عامًا، في قرية "تشاندوا" شرق الهند، ولكن بعد مراسم الزواج، بدأ الزوج الذي يعمل سائق "توك توك" بالمطالبة بمهر ضخم، وأصر على شراء دراجة نارية باهظة الثمن.



وبالفعل اشترى والد العروس بشير الدين أنصاري، الذي يمتلك فندقًا دراجة نارية للعريس، لكن الأخير رفضها وطلب نوعًا أفضل.



وقال شاهد عيان:"الجميع طالب العريس بالهدوء وحاولوا إقناعه بقبول الدراجة، لكنه ظل يهدد بالعودة إلى منزله، دون أن يأخذ العروس معه، وظل العريس ووالد العروس يتجادلان كثيرًا".



وقررت العروس روبانا استدعاء قاضِ محلي مسلم، وبموافقة عائلتها أعلنت طلاقها لزوجها، ووصفت زوجها الذي حلق له الناس شعر رأسه كعقوبة بأنه "طماع".



وتأكد والد العروس أن عائلة العريس أعادت جميع الهدايا والمهر الذي دفعته العروس بالفعل، وشعرت عائلة منتاج بالخجل وكتبوا رسالة اعتذار ووعدوا بإرجاع كل شيء.



شعر سكان القرية بالغضب من سلوك منتاج وعاقبوه عن طريق إلزامه بارتداء سلسلة معلق فيها أحذية كتب عليها:"أنا طامع في المهر"، بالإضافة إلى أنهم قاموا بحلق شعر رأسه من المنتصف هو وشقيقه.



الأب بشير الدين، وهو أب لأربعة، اتفق مع رجل آخر من القرية ليتزوج ابنته، حيث اتصل بأسرة محمد إلياء "25 عامًا" ورتب للزواج في نفس المساء واستمرت احتفالات الزفاف تلك الليلة كما هو مخطط لها.



وقال بشير الدين: "أنا لا أشعر بالأسف لما حدث وأنا سعيد لأن ابنتي لا تضطر لقضاء بقية حياتها مع هذا الرجل الجشع"، مضيفًا:" أنا الآن سعيد جدًا لأنها تزوجت، وأتمنى لهما التوفيق في حياتهما".