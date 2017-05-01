أخبار عاجلة

مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن إنشاء أكاديمية لتأهيل الموظفين -
مقتل 6 تكفيريين في قصف طائرة دون طيار برفح -
ضبط 3 طن كبدة و1500 كيلو جبن "فاسدة" بالقليوبية -
بالصور.. تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بكنيسة كفر الدير في الشرقية -
زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس الجديدة ـ صور -
في كمين شعبي.. "الترابين" تضبط 9 عناصر من "بيت المقدس" برفح -
سيدة تلحق بزوجها وطفليها ووالدتها بعد أسبوعين من وفاتهم بالمنيا -
مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور) -
"لودر" يتسبب في انهيار جزئي لعقار سكني ببولاق الدكرور -
مفاجأة.. «فيات كرايسلر» تدرس بيع «جيب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

بالفيديو || وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة كبرى ويعلنها بشكل صريح ولأول مرة “مش هيكون فيه ثانوية عامة ولا امتحانات”.. شاهد التفاصيل

Google+ Print
بالفيديو || وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة كبرى ويعلنها بشكل صريح ولأول مرة “مش هيكون فيه ثانوية عامة ولا امتحانات”.. شاهد التفاصيل بالفيديو || وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة كبرى ويعلنها بشكل صريح ولأول مرة “مش هيكون فيه ثانوية عامة ولا امتحانات”.. شاهد التفاصيل

منذ أسابيع ليست بالكثيرة تم تداول أنباء عن نية وزارة التربية والتعليم إلغاء الثانوية العامة تماماً، وأن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قال أنه سيتم إلغاء الثانوية، على أن يكون الدخول إلى الجامعات بواسطة اختبار للقدرات تجريها الكليات، وفقاً لاختيار الطالب نفسه.

إلغاء الثانوية العامة

وحينها أكدت مصادر داخل الوزارة أن أن وزير التربية والتعليم حينما كان رئيس المجلس التخصصى للتعليم النظام عرض هذا النظام على ، ووافق عليه، وفي ذلك الوقت خرج المتحدث الرسمي باسم الوزارة ونفى هذا الكلام.

ولكن اليوم وفي مؤتمر لوزير التربية والتعليم أعلن طارق شوقي وبشكل صريح ولا يحتمل التأويل، أنه سيتم إلغاء الثانوية العامة ولن يكون هناك امتحانات، حيث قال لطلبة الصف الثاني الإعدادي ” مش هيكون فيه ثانوية عامة ولا امتحانات ولا أي شئ من هذا الكلام وركزوا فقط في التفكير والإبداع”.

 

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور)

مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور)

"شاب" السيسي بالإسماعيلية: الرئيس دوّن ملاحظاتنا في مفكرة خاصة

"شاب" السيسي بالإسماعيلية: الرئيس دوّن ملاحظاتنا في مفكرة خاصة

بالصور.. خريطة مصر الطبيعية المجسمة أفضل مشروع بيئي بالبحر الأحمر

بالصور.. خريطة مصر الطبيعية المجسمة أفضل مشروع بيئي بالبحر الأحمر

طرح 3738 قطعة أرض و6220 شقة للمصريين بالخارج بالدولار

طرح 3738 قطعة أرض و6220 شقة للمصريين بالخارج بالدولار