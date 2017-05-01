بالفيديو || وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة كبرى ويعلنها بشكل صريح ولأول مرة “مش هيكون فيه ثانوية عامة ولا امتحانات”.. شاهد التفاصيل

سمر العشري

منذ أسابيع ليست بالكثيرة تم تداول أنباء عن نية وزارة التربية والتعليم إلغاء الثانوية العامة تماماً، وأن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قال أنه سيتم إلغاء الثانوية، على أن يكون الدخول إلى الجامعات بواسطة اختبار للقدرات تجريها الكليات، وفقاً لاختيار الطالب نفسه.

إلغاء الثانوية العامة

وحينها أكدت مصادر داخل الوزارة أن أن وزير التربية والتعليم حينما كان رئيس المجلس التخصصى للتعليم النظام عرض هذا النظام على السيسي، ووافق عليه، وفي ذلك الوقت خرج المتحدث الرسمي باسم الوزارة ونفى هذا الكلام.

ولكن اليوم وفي مؤتمر لوزير التربية والتعليم أعلن طارق شوقي وبشكل صريح ولا يحتمل التأويل، أنه سيتم إلغاء الثانوية العامة ولن يكون هناك امتحانات، حيث قال لطلبة الصف الثاني الإعدادي ” مش هيكون فيه ثانوية عامة ولا امتحانات ولا أي شئ من هذا الكلام وركزوا فقط في التفكير والإبداع”.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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