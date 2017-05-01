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أسرار الزواج المفاجئ لسمية الخشاب وأحمد سعد.. ومشكلة أسرته وسر مكالمة سمية لريم البارودي

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أسرار الزواج المفاجئ لسمية الخشاب وأحمد سعد.. ومشكلة أسرته وسر مكالمة سمية لريم البارودي أسرار الزواج المفاجئ لسمية الخشاب وأحمد سعد.. ومشكلة أسرته وسر مكالمة سمية لريم البارودي

وقع خبر زواج سمية الخشاب وأحمد سعد كالصاعقة على الكثير من جمهورهما، حيث لم يتوقع الكثير حدوث هذا الأمر، خاصةً وأن سمية كانت تعلن باستمرار زواجها من رجل يعمل كطيار، تعرفت عليه عن طريق العائلة، كما أن البعض توقع أيضاً عودة أحمد لريم البارودي بعد أن حرصت على التواجد بالعرض الخاص لفيلمه الأخير " على وضعك".
 
وعلمت "لها" بعض التفاصيل والكواليس الخاصة بهذه الزيجة وأبرزها أن عائلة أحمد معترضة بشدة على زواجه من سمية وخصوصاً شقيقه عمرو سعد، و لكن أحمد لم يهتم برأيه، و كذلك سمية التي رفضت أن تحكم عمرو في الحياة الخاصة لشقيقه .
 
إعلان زواج سمية وأحمد من خلال ريم البارودي سبب حالة الجدل التي اثيرت ، فقد تساءل الكثير عن كيفية إعلان خطيبة احمد السابقة لهذا الخبر الصادمة ولكن ما لا يعرفه أحد ان سمية اتصلت بريم وأكدت لها الخبر بنفسها، وقالت لها: "تزوجت أحمد بعدما علمت ان علاقتك به انتهت وإنك تستعدين للزواج من رجل آخر بعد شهر رمضان ".
 
 
 
المصدر : لها

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رئيس قسم الأخبار