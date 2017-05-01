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زوج جائع يطلق زوجته داخل مطعم بعد إصرارها على تصوير الطعام بـ"سناب شات"

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زوج جائع يطلق زوجته داخل مطعم بعد إصرارها على تصوير الطعام بـ"سناب شات" زوج جائع يطلق زوجته داخل مطعم بعد إصرارها على تصوير الطعام بـ"سناب شات"

قالت وسائل إعلام أردنية، إن أردنيا طلق زوجته أثناء جلوسهما فى أحد المطاعم بعمان الغربية مساء أمس السبت، وذلك بسبب منعه من تناول الأطعمة لتصويرها وإرسال الصور إلى صديقاتها عبر تطبيق سناب شات.
 
وأكد الإعلام الأردنى، اليوم الأحد، أن الرجل توجه مع زوجته لتناول وجبة العشاء بأحد المطاعم الفخمة وكان مزدحما للغاية واضطرا للانتظار نصف ساعة حيث كان هناك توزيع للأرقام، موضحا أنه بعد إحضار الطعام بدء بتناوله لكن زوجته منعته بحجة أنها تصور الوجبات لترسل الصور لصديقاتها عبر سناب شات، وكانت تحرك الأطباق يمينا ويسارا.
 
وتابعت وسائل الإعلام، أن الزوج كلما أراد تناول الطعام تبلغه زوجته بأنها لم تنته من التصوير، ومع سخونة الموقف قام بمنعها من التصوير ودخلا فى نقاش حاد، وتطور الأمر بعد علو صوتها والقيام بعضه، ليطلقها على الفور وغادر المطعم دون أن يدفع الحساب.
 
 
 

المصدر : اليوم السابع

 

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