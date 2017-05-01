رسمياً .. صرف 600 جنيه للعاملين بهذه الجهة الحكومية بمناسبة شهر رمضان المبارك

سمر العشري

تقوم العديد من الجهات الحكومية في المناسبات الدينية والاعياد بصرف منح مالية للعاملين بها وذلك للتيسير عليهم ولتخفيف الاعباء العائلية ولمساعدتهم في شراء احتياجاتهم في تلك المناسبات الدينية.

ولهذا عقد مجلس جامعة بورسعيد اليوم برئاسة الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين رئيس الجامعة أجتماعه الشهري من أجل مناقشة الموضوعات المطروحة بجدول أعمال مجلس الجامعة.

وفي نهاية الاجتماع وافق مجلس جامعة بورسعيد على صرف منحة لكافة العاملين بجامعة بورسعيد قيمتها 600 جنيه وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما وافق مجلس جامعة بورسعيد أيضاً على منح درجة الدكتوراه لعدد 10 باحثين منهم 8 بكلية التمريض وباحث واحد في كليتي رياض الأطفال والتجارة.

كما وافق مجلس جامعة بورسعيد أيضاً على منح درجة الماجستير لعدد 17 باحث منهم 5 باحثين في كلية العلوم وإثنان في كلاً من الكليات الآتية :-

التربية النوعية ، رياض الأطفال ، التجارة ، التربية ، التمريض ، وباحث واحد فقط في كليتي الهندسة والتربية الرياضية.

المصدر : مصر فايف