بالفيديو || هيفاء تغلبت عليه وهذا سبب اعتزاله.. 7 أسرار مثيرة لـ«أحمد برادة»

سمر العشري

عرف الفنان أحمد برده بأنه أول لاعب إسكواش يقتحم مجال التمثيل، وذلك في عام 2004 بمشاركته في فيلم "حب البنات"، فرغم تحقيقه الكثير من البطولات والانتصارات العالمية في رياضة الإسكواش؛ فإنه اعتزل رياضة الإسكواش وإتجه للفن.

وحلّ "برادة" وعائلته أمس الجمعة، ضيوفًا ببرنامج "معكم" مع الإعلامية "منى الشاذلي" عبر فضائية "سي بي سي"، فكشف عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياته العملية والخاصة، نستعرض أبرزها فيما يلي :

1- صدفة سبب دخوله الفن

كشف "برادة" أنه لم يخض تجربة التمثيل إلا بمحض الصدفة، موضحًا أن الفنانة "ليلى علوي" بطلة فيلم "حب البنات" هي التي طلبت منه المشاركة في الفيلم، ورغم رفضه في البداية؛ فإنها استطاعت إقناعه، وقال برادة: "أبطال الفيلم كانوا أصحابي، وأقنعوني بالتجربة خصوصا أنه فيلم رومانسي".

وفجّر "برادة" مفاجأة صادمة عن فيلمه الأول، قائلًا: "ماتفرجتش على الفيلم ولا مرة"، وأضاف: "التمثيل ليه ناسه، وأنا بحب الأكشن والسرعة"، وعن عشقه للفن والسينما، قال: "كنت بتفرج على 3 أفلام ورا بعض وأنا في لندن".

2- حادثة طعن

أثيرت شائعات كثيرة في وقت سابق عن تعرّض الفنان "أحمد برادة" لحادثة طعن من أحد اللصوص في عام 2000 وهي ما جعلته يعتزل رياضة الإسكواش، ولكن "برادة" نفى ذلك قائلًا: "محصلش أي حاجة من اللي اتقالت هو كان حرامي خاف مني ضربني ضربة خفيفة وبس"، موضحًا أنه لم يتهم وقتها أي من المجرمين الذين عرضوا عليه خوفًا من أن يظلم أحد، ونفى اعتزاله بعد تلك الحادثة، موضحًا أنها شجعته أكثر ووصل للمركز الثاني عالميًا في الإسكواش.

3- علاقته بزوجته

حبّ برادة لزوجته الروسية "سارة" جعله يكذب عليها، فحكى عن مقابلتهما في لندن بينما كانت تدرس في آخر سنة بالجامعة، وقال لها وقتها: "لازم نتجوز.. اتخرجي وهتنزلي على مصر "، مضيفًا: "مصر زى لندن بالظبط".

وخلال اللقاء، أوضحت زوجة "برادة" أنها أحست في مصر بالأمن والطمأنينة عكس لندن، ولكن "برادة" داعبها بموقف لا زال يتذكره بعد عودتهما إلى مصر، حيث أوضح أنها عندما رأت بعض الكلاب في الشوارع سألته عن منازل تلك الكلاب، فقال لها: "نشوف بيوتنا إحنا الأول".

4- ذكرياته مع والده

كان حديث "برادة" عن والده الذي توفى منذ فترة قصيرة سببًا في بكائه بالحلقة، حيث حكى "برادة" عن بعض ذكرياته مع والده في الطفولة، منها ضياع المضرب الذي اشتراه له والده، فقال له: "أنت عارف أنا عملت إيه عشان أجيبلك المضرب؟"، موضحًا أنه تعلم منه عدة مبادىء قيمة من بينها عدم الكذب إطلاقًا.

5- أكبر جائزة

رغم أنه بطل العالم في الإسكواش سابقًا وحظى بجوائز قيمة كثيرة؛ فإن الجائزة الأكبر في حياة "برادة" كانت تكريمًا لوالده، وأوضح أنه تلقى جائزة مالية من الصاعقة المصرية قدرها 20 ألف جنيه تكريمًا لوالده، مشيرًا إلى أنه اعتبرها كالمليارات لأنها قيمة لمجهود والده رغم أنه نال جوائز تفوقها ثمنًا، إلا أنها الأكثر قربًا له.

6- علاقته بمبارك

ترددت شائعات كثيرة عن العلاقة الجيدة بين الرئيس الأسبق حسني مبارك وأحمد برادة وأن الرئيس كان يوصي عليه، ولكن "برادة" نفى ذلك، قائلًا: "أنا كنت سلعة ومكنتش محتاج توصية من حد لكن الرئيس الأسبق مبارك كان بيدعمني معنويًا بالاتصال بي بشكل مستمر"، موضحًا أنه لم يلعب معه الإسكواش في القصر الجمهوري ولو لمرة واحدة كما تردد من قبل.

7- تفوق هيفاء عليه

كشف "برادة" عن علاقة الصداقة التي تجمعه بالفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي"، موضحًا أنه لعب معها أفضل مباراة ودية في حياته، وتربطها علاقة صداقة قوية بزوجته أيضًا، موضحًا أن المباراة حدثت بعد زواجه، وقال: "المباراة كانت أخوية وهيفا اللي غلبت طبعاً".

8- الاعتزال

أثار "برادة" جدلًا واسعًا بعد إعلانه اعتزال رياضة الإسكواش في عام 2000، ولم يعرف الكثيرون السبب الحقيقي وراء هذا القرار المصيري، ولكن "برادة" كشف عن ذلك مؤخرًا بأنه تعرض للإصابة أثناء مشاركته في بطولة بألمانيا، وبعد الإصابة بستة أشهر أعلن اعتزاله؛ حيث أثرّت الإصابة على أداءه، وكان وقتها في الخامسة والعشرين فقط من عمره، موضحًا أنه يعمل حاليًا نائب مدير إدراة إحدى الشركات العالمية.

المصدر : التحرير

شبكةعيونالإخبارية

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