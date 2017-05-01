الخميس.. مناقشة طلب إحاطة بشأن زيادة تعريفة المترو دون الرجوع للبرلمان

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تستأنف لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعاتها الأسبوع الحالي غدا الثلاثاء؛ بمناقشة السؤال المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن موعد الانتهاء من العمل بالطريق الساحلي الدولي نظرًا لحالته المتردية التي تتسبب في العديد من الحوادث، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود حمدي أبو الخير، بشأن إدراج طريق مصر - أسوان الزراعي، باتجاه مركز البلينا محافظة سوهاج ضمن خطة الطرق والكباري للإحلال والتجديد.

وأدرجت اللجنة أيضًا على جدول أعمالها مناقشة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل البحري عن العام المالي 2016/2017، ومدى تحقيق المستهدف منها، ومقترح مشروعات قطاع النقل البحري في خطة العام المالي 2017/2018، ومناقشة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن العام المالي 2016/2017، ومدى تحقيق المستهدف منها، ومقترح مشروعات للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في خطة العام المالي 2017/2018.

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وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الخميس المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن قرار وزارة النقل بزيادة تعريفة المترو دون البحث عن موارد مالية اخرى ودون انتظار رأي البرلمان في ذلك، بالإضافة لمناقشة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة القومية للأنفاق عن العام المالي 2016/2017، ومدى تحقيق المستهدف منها، ومقترح مشروعات الهيئة القومية للأنفاق في خطة العام المالي 2017/2018.