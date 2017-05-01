أخبار عاجلة

مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن إنشاء أكاديمية لتأهيل الموظفين -
مقتل 6 تكفيريين في قصف طائرة دون طيار برفح -
ضبط 3 طن كبدة و1500 كيلو جبن "فاسدة" بالقليوبية -
بالصور.. تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بكنيسة كفر الدير في الشرقية -
زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس الجديدة ـ صور -
في كمين شعبي.. "الترابين" تضبط 9 عناصر من "بيت المقدس" برفح -
سيدة تلحق بزوجها وطفليها ووالدتها بعد أسبوعين من وفاتهم بالمنيا -
مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور) -
"لودر" يتسبب في انهيار جزئي لعقار سكني ببولاق الدكرور -
مفاجأة.. «فيات كرايسلر» تدرس بيع «جيب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الخميس.. مناقشة طلب إحاطة بشأن زيادة تعريفة المترو دون الرجوع للبرلمان

Google+ Print
الخميس.. مناقشة طلب إحاطة بشأن زيادة تعريفة المترو دون الرجوع للبرلمان الخميس.. مناقشة طلب إحاطة بشأن زيادة تعريفة المترو دون الرجوع للبرلمان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تستأنف لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعاتها الأسبوع الحالي غدا الثلاثاء؛ بمناقشة السؤال المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن موعد الانتهاء من العمل بالطريق الساحلي الدولي نظرًا لحالته المتردية التي تتسبب في العديد من الحوادث، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود حمدي أبو الخير، بشأن إدراج طريق - أسوان الزراعي، باتجاه مركز البلينا محافظة سوهاج ضمن خطة الطرق والكباري للإحلال والتجديد.

وأدرجت اللجنة أيضًا على جدول أعمالها مناقشة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل البحري عن العام المالي 2016/2017، ومدى تحقيق المستهدف منها، ومقترح مشروعات قطاع النقل البحري في خطة العام المالي 2017/2018، ومناقشة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن العام المالي 2016/2017، ومدى تحقيق المستهدف منها، ومقترح مشروعات للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في خطة العام المالي 2017/2018.

شاهد أيضا

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الخميس المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن قرار وزارة النقل بزيادة تعريفة المترو دون البحث عن موارد مالية اخرى ودون انتظار رأي البرلمان في ذلك، بالإضافة لمناقشة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة القومية للأنفاق عن العام المالي 2016/2017، ومدى تحقيق المستهدف منها، ومقترح مشروعات الهيئة القومية للأنفاق في خطة العام المالي 2017/2018.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور)

مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور)

بالصور.. خريطة مصر الطبيعية المجسمة أفضل مشروع بيئي بالبحر الأحمر

بالصور.. خريطة مصر الطبيعية المجسمة أفضل مشروع بيئي بالبحر الأحمر

طرح 3738 قطعة أرض و6220 شقة للمصريين بالخارج بالدولار

طرح 3738 قطعة أرض و6220 شقة للمصريين بالخارج بالدولار

فشل استخراج جثة عامل لقي مصرعه أثناء التنقيب عن آثار في الشرقية

فشل استخراج جثة عامل لقي مصرعه أثناء التنقيب عن آثار في الشرقية