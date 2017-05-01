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فيديو| مدحت شلبي لحسام عاشور: «تصرف أحمق.. الله أعلم عملت إيه بإيدك»

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فيديو| مدحت شلبي لحسام عاشور: «تصرف أحمق.. الله أعلم عملت إيه بإيدك» فيديو| مدحت شلبي لحسام عاشور: «تصرف أحمق.. الله أعلم عملت إيه بإيدك»

التحرير

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وصف الإعلامي مدحت شلبي، تصرف حسام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، مع الحكم محمود عاشور، عقب مباراة الإنتاج الحربي، بـ «الأحمق»، مضيفًا «الله أعلم عملت إيه بإيدك».

وأضاف «شلبي»، خلال حلقة أمس الأحد، من برنامج «» الذي يقدمه على قناة on sports، أن سيد معوض، المدرب المساعد للمارد الأحمر، هو الآخر قام بدفع الحكم بطريقة لا تليق بأبناء النادي الأهلي.

 وشهدت مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، طرد حسام البدري في الدقيقة 41، قبل أن يتعرض حسام عاشور للعقوبة نفسها، بعد انتهاء اللقاء لجذبه يد الحكم محمود عاشور، في أثناء مصافحته.  

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وأوقف الإنتاج، سلسلة انتصارات الأهلي الأخيرة، بعد أن تعادل معه مساء اليوم أمس الأحد، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب «السلام» ضمن مباريات الجولة الـ 26 ببطولة الدوري الممتاز.

     

 

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التحرير

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