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بالفيديو.. الأهلي: «لم نقم بفعل فاضح حتى نعتذر للحكام»

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بالفيديو.. الأهلي: «لم نقم بفعل فاضح حتى نعتذر للحكام» بالفيديو.. الأهلي: «لم نقم بفعل فاضح حتى نعتذر للحكام»

التحرير

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رفض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، فكرة الاعتذار لمحمود عاشور، حكم مباراة الفريق الأحمر أمام الإنتاج الحربي.

وقال «عبد الحفيظ»، خلال مداخلته الهاتفية، ببرنامج «» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «oN sports»، إنه لم يشاهد لقطة طرد حسام عاشور، عقب نهاية المباراة، وإذا ثُبت خطأ اللاعب فسيتم معاقبته.

وأضاف مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن حسام البدري، لم يتلفظ بأى لفظ تجاه الحكم، لكنه حصل على حقه بطرده، لذلك فلا يوجد داع للاعتذار، وهو نفس ما حدث مع حسام عاشور، لكن الأخير تنتظره العقوبة إذا تأكدنا من خطئه.

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وتابع، أن الحكم محمود عاشور، له لقطات كثيرة يمكن الاستعانة بها، وتحليل اختلاف ردود أفعاله من مباراة لأخرى، لكن في النهاية الموقف انتهى بالنسبة لنا، مختتمًا «مش عايزين الناس تتصور إننا عملنا فعل فاضح».

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التحرير

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