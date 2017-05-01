بالفيديو || السكرتيرة المتحررة…أغرب اعلان في مصر يخالف كل القيم والعادات ومكالمة تليفونية لأحد المعلنين مع فتاة تكشف خروج المعلن عن النص

سمر العشري

في ظل حالة من عدم الاستقرار التي تعيشها مصر في كثير من المجالات والقطاعات، برزت حالات انفلات أخلاقي في كثير من الأماكن، وفي صور مختلفة فمنها التحرش والاغتصاب والخيانة الزوجية، ومن تلك الصور محاولة تحريض الفتيات على التحرر والانحراف مقابل مبالغ مالية بما يشبه الدعارة تحت ستار الوظيفة.

حيث عرضت بوابة فيتو ذلك الأمر من خلال فيديو لاتصال تليفوني أرسلته لهم إحدى الفتيات، حيث كان ذلك الاتصال معها هي وشاب يسمى أحمد صاحب شركة إعلانات على الانترنت، حيث يتحدث معها عن مواصفات الوظيفة والراتب الذي قد يصل إلى 4 ألاف جنيه.

ويسأل الفتاة عن مدى تحررها، مؤكداً لها أنها سوف ترافقه في أماكن كثيرة سواء عامة أو خاصة، وأنه يجب أولاً أن يشاهدها ويتأكد من جمالها وتحررها كما أن يسألها عن حالتها الاجتماعية.

وقد حرصت الصحيفة على نشر تلك المكالمة وذلك الخبر لتحذير الفتيات من مثل تلك النوعية من الاعلانات، ومطالبة المسئولين بتتبع مثل هؤلاء المعلنين.

المصدر : مصر فايف / فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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