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بالفيديو || وزير التربية والتعليم لطلاب الاعدادية .. استمتعوا بالحياة مفيش ليكم ثانوية عامة

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بالفيديو || وزير التربية والتعليم لطلاب الاعدادية .. استمتعوا بالحياة مفيش ليكم ثانوية عامة بالفيديو || وزير التربية والتعليم لطلاب الاعدادية .. استمتعوا بالحياة مفيش ليكم ثانوية عامة

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي اليوم على هامش تخريج المرحلة الأولي من مشروع المعلمون أولاً والذين يقدر عددهم بنحو 10 آلاف معلم ، بأن رئيس الجمهورية عبد الفتاح قد أعطي توجيهاته بضرورة أن يتم الانتهاء من تدريب نحو 500 ألف معلم في برنامج المعلمون أولاُ  في يونيو 2018.

وأشار وزير التربية والتعليم أن وعلى رأسها رئيس الجمهورية يومنان جيداً بأهمية التعليم بالنسبة لمصر أولوية قصوى لأنه سيخلق الحلول اللازمة لأزماتنا الاقتصادية والاجتماعية ، لأن التعليم هو أساس النهوض نحو التقدم لأي مجتمع.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن النظام الجديد للتعليم يعتمد على إلغاء فكرة المجموع من القاموس وبشكل نهائي ، كذلك جعل التعليم للمتعة فقط ، حيث ان 95% من المناهج الدراسية في تفتقد للمتعة التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم لمجموعة من الطالبات العباقرة في المرحلة الاعدادية حضروا المؤتمر ، أستمتعوا بحياتكم وركزوا فقط في الابداع والتفكير، ولا تقلقوا من الثانوية العامة والامتحانات، لأنه لما تروحوا الثانوية العامة مش هتلاقوا حاجة أسماها ثانوية عامة ، وذلك في إشارة من السيد الوزير بإلغاء الثانوية العامة كجزء من النظام القديم للتعليم في مصر حالياً.

 

 

المصدر : مصر فايف

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