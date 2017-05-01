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بالفيديو || بعد ساعات من ضبط لحوم حمير بمطعمه.. صاحب مطعم حدائق الأهرام لـ”الإبراشي”: «إنت ومدحت شلبي أكلتوا عندنا»!!

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بالفيديو || بعد ساعات من ضبط لحوم حمير بمطعمه.. صاحب مطعم حدائق الأهرام لـ”الإبراشي”: «إنت ومدحت شلبي أكلتوا عندنا»!! بالفيديو || بعد ساعات من ضبط لحوم حمير بمطعمه.. صاحب مطعم حدائق الأهرام لـ”الإبراشي”: «إنت ومدحت شلبي أكلتوا عندنا»!!

بعد ساعات من غلق مباحث لأشهر مطاعم حدائق الأهرام، بعد ضبط لحوم حمير، في الواقعة التي أثارت ضجة كبرى، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، كشف “حسن حسني”، صاحب مطعم “حسني الكبابجي”، الذي تم إغلاقه في حدائق الأهرام، عن أول اجرائته بعد الواقعة.

وقال صاحب المطعم، في مداخلة هاتفية لبرنامج “العاشرة مساء”، المذاع على فضائية “دريم”، للإعلامي “وائل الإبراشي”، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام؛ للتشكيك في العينة التي حصل عليها الطب البيطري.

 

وكشف “حسني” عن مفاجأة، بعدما قال للإبراشي: «إنت نفسك كنت بتاكل من المطعم إنت ومدحت شلبي، واحنا بقالنا 60 سنة، واحنا بنشتغل في المهنة»، فرد الإبراشي: «إنت دمرتنا صحيا».

كانت محافظة الجيزة، قررت غلق مطعم شهير بمنطقة حدائق الأهرام؛ لقيامه بتجهيز المأكولات من لحوم الحمير، مما يشكل خطورة كبيرة على صحة المواطنين.

 

 

 

المصدر : فايف

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