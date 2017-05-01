فيديو| باريس سان جيرمان يسقط أمام نيس.. ويترك الصدارة لموناكو

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تلقى باريس سان جيرمان، هزيمة مدوية، من مضيفه "نيس"، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب «أليانز ريفيرا»، ضمن مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الفرنسي.

تقدم الإيطالي ماريو بالوتيلي لأصحاب الأرض في الدقيقة 26، وأضاف ريكاردو بيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 48، قبل أن يقلص ماركوس كوريا الفارق بالهدف الأول لفريق العاصمة الفرنسية، فيما اختتم أناستاسيوس دونيس ثلاثية نيس في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة، طرد ثنائي باريس سان جيرمان، تياجو موتا، وأنحيل دي ماريا، في الدقيقتين (90)، و(93).

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بهذه النتيجة، توقف رصيد باريس عند 80 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري الفرنسي، بفارق 3 نقاط عن موناكو المتصدر، وله مباراة مؤجلة، بينما رفع نيس رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثالث بالمسابقة.