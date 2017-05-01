أخبار عاجلة

مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن إنشاء أكاديمية لتأهيل الموظفين -
مقتل 6 تكفيريين في قصف طائرة دون طيار برفح -
ضبط 3 طن كبدة و1500 كيلو جبن "فاسدة" بالقليوبية -
بالصور.. تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بكنيسة كفر الدير في الشرقية -
زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس الجديدة ـ صور -
في كمين شعبي.. "الترابين" تضبط 9 عناصر من "بيت المقدس" برفح -
سيدة تلحق بزوجها وطفليها ووالدتها بعد أسبوعين من وفاتهم بالمنيا -
مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور) -
"لودر" يتسبب في انهيار جزئي لعقار سكني ببولاق الدكرور -
مفاجأة.. «فيات كرايسلر» تدرس بيع «جيب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

في أغرب واقعة في الجامعات المصرية..طالبة تقوم بتخدير 25 طالبة في أحد مدرجات إحدى الجامعات والسبب مفاجأة

Google+ Print
في أغرب واقعة في الجامعات المصرية..طالبة تقوم بتخدير 25 طالبة في أحد مدرجات إحدى الجامعات والسبب مفاجأة في أغرب واقعة في الجامعات المصرية..طالبة تقوم بتخدير 25 طالبة في أحد مدرجات إحدى الجامعات والسبب مفاجأة

في إحدى الوقائع الغريبة بل هي بالفعل الأغرب والتي تحدث لأول مرة في الجامعات المصرية، قامت طالبة تدعى أميرة في كلية آداب جامعة بنها قسم علم النفس الفرقة الثالثة برش مجموعة من زميلاتها باسبراي مخدر، مما أدى إلى تخديرهم واغمائهن مما أثار ضجة داخل الحرم الجامعي.

حيث تبدأ القصة حين كانت الطالبات تنتظر في المدرج قدوم أستاذة مادة علم النفس إلقاء المحاضرة عليهن، وفي أثناء ذلك نشبت مشاجرة بين تلك الطالبة المدعوة أميرة وبين بعض الطالباتن مما دفعها إلى إخراج إسبراي “سيلفي ديفنس”، وهو من النوع المخدر وقامت برشه بطريقة عشوائية على وجه الفتيات من حولها مما أصاب 25 فتاة.

وأبلغت عميدة الكلية الدكتور عبير الرباطن رئيس الجامعة الدكتور السيد القاضي، والذي أرسل 5 سيارات إسعاف لنقل الطالبات إلى مستشفى بنها العام والجامعي لتلقي العلاج وتحويل الطالبة إلى التحقيق.

 

 

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور)

مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور)

بالصور.. خريطة مصر الطبيعية المجسمة أفضل مشروع بيئي بالبحر الأحمر

بالصور.. خريطة مصر الطبيعية المجسمة أفضل مشروع بيئي بالبحر الأحمر

طرح 3738 قطعة أرض و6220 شقة للمصريين بالخارج بالدولار

طرح 3738 قطعة أرض و6220 شقة للمصريين بالخارج بالدولار

فشل استخراج جثة عامل لقي مصرعه أثناء التنقيب عن آثار في الشرقية

فشل استخراج جثة عامل لقي مصرعه أثناء التنقيب عن آثار في الشرقية