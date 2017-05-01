في أغرب واقعة في الجامعات المصرية..طالبة تقوم بتخدير 25 طالبة في أحد مدرجات إحدى الجامعات والسبب مفاجأة

سمر العشري

في إحدى الوقائع الغريبة بل هي بالفعل الأغرب والتي تحدث لأول مرة في الجامعات المصرية، قامت طالبة تدعى أميرة في كلية آداب جامعة بنها قسم علم النفس الفرقة الثالثة برش مجموعة من زميلاتها باسبراي مخدر، مما أدى إلى تخديرهم واغمائهن مما أثار ضجة داخل الحرم الجامعي.

حيث تبدأ القصة حين كانت الطالبات تنتظر في المدرج قدوم أستاذة مادة علم النفس إلقاء المحاضرة عليهن، وفي أثناء ذلك نشبت مشاجرة بين تلك الطالبة المدعوة أميرة وبين بعض الطالباتن مما دفعها إلى إخراج إسبراي “سيلفي ديفنس”، وهو من النوع المخدر وقامت برشه بطريقة عشوائية على وجه الفتيات من حولها مما أصاب 25 فتاة.

وأبلغت عميدة الكلية الدكتور عبير الرباطن رئيس الجامعة الدكتور السيد القاضي، والذي أرسل 5 سيارات إسعاف لنقل الطالبات إلى مستشفى بنها العام والجامعي لتلقي العلاج وتحويل الطالبة إلى التحقيق.

المصدر : مصر فايف