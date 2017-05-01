أخبار عاجلة

مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن إنشاء أكاديمية لتأهيل الموظفين -
مقتل 6 تكفيريين في قصف طائرة دون طيار برفح -
ضبط 3 طن كبدة و1500 كيلو جبن "فاسدة" بالقليوبية -
بالصور.. تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بكنيسة كفر الدير في الشرقية -
زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس الجديدة ـ صور -
في كمين شعبي.. "الترابين" تضبط 9 عناصر من "بيت المقدس" برفح -
سيدة تلحق بزوجها وطفليها ووالدتها بعد أسبوعين من وفاتهم بالمنيا -
مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور) -
"لودر" يتسبب في انهيار جزئي لعقار سكني ببولاق الدكرور -
مفاجأة.. «فيات كرايسلر» تدرس بيع «جيب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بالفيديو || كبابجي «الحمير» يصدم الإبراشي: «إنت أكلت عندي ومدحت شلبي».. ويرد: «هنهق»

Google+ Print
بالفيديو || كبابجي «الحمير» يصدم الإبراشي: «إنت أكلت عندي ومدحت شلبي».. ويرد: «هنهق» بالفيديو || كبابجي «الحمير» يصدم الإبراشي: «إنت أكلت عندي ومدحت شلبي».. ويرد: «هنهق»

أحرج "حسني" صاحب مطعم كباب شهير بمنطقة حدائق الأهرام، الإعلامي وائل الإبراشي، عندما واجهه بالاتهامات ضبط لحوم حمير في المطعم.

وقال حسني للإبراشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم"، "أنت ذات نفسك كلت من عندنا أكتر من مرة واسأل الإعداد بتاعك"، فرد الإبراشي: "أنت كده دمرت صحتي يعني وموتنا في الاستوديو وهنهق كلنا؟".

ونفى صاحب المطعم عنه التهمة، قائلًا: "بقالنا 60 سنة شغالين ودي سمعتنا مش هنخاطر بيها، إحنا خمسة إخوات وأنا قدمت بلاغ للنيابة لأني مش واثق في العينة اللي اتخدت من عندنا".

 

المصدر : التحرير

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: الله يكره الكسالى في الطاعة

بالفيديو.. خالد الجندي: الله يكره الكسالى في الطاعة

8 الصبح - بالفيديو "ليوناردو دي كابريو" يقود تظاهرة أمام البيت الابيض والسبب...؟

8 الصبح - بالفيديو "ليوناردو دي كابريو" يقود تظاهرة أمام البيت الابيض والسبب...؟

بالفيديو.. عبد الحفيظ: سنستغنى عن أجاي في هذه الحالة

بالفيديو.. عبد الحفيظ: سنستغنى عن أجاي في هذه الحالة

بالفيديو| سيد معوض يعترف: أخطأت في حق الحكم.. ومتقبل أي عقوبة

بالفيديو| سيد معوض يعترف: أخطأت في حق الحكم.. ومتقبل أي عقوبة