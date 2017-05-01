بالفيديو || كبابجي «الحمير» يصدم الإبراشي: «إنت أكلت عندي ومدحت شلبي».. ويرد: «هنهق»

سمر العشري

أحرج "حسني" صاحب مطعم كباب شهير بمنطقة حدائق الأهرام، الإعلامي وائل الإبراشي، عندما واجهه بالاتهامات ضبط لحوم حمير في المطعم.

وقال حسني للإبراشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم"، "أنت ذات نفسك كلت من عندنا أكتر من مرة واسأل الإعداد بتاعك"، فرد الإبراشي: "أنت كده دمرت صحتي يعني وموتنا في الاستوديو وهنهق كلنا؟".

ونفى صاحب المطعم عنه التهمة، قائلًا: "بقالنا 60 سنة شغالين ودي سمعتنا مش هنخاطر بيها، إحنا خمسة إخوات وأنا قدمت بلاغ للنيابة لأني مش واثق في العينة اللي اتخدت من عندنا".

المصدر : التحرير